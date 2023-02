Jede (Lebens-)Szene mit einer anderen Farbe: Die Sportmittelschule Gochsheim und das Musical „Colour your life!“

GOCHSHEIM – Nach langer Coronapause brachte die Sportmittelschule Gochsheim wieder ein eigenproduziertes Schulmusical auf die Schulbühne. Diesmal ging es um ein Musical, das Mut machen sollte.

Gerade die vergangenen Pandemiejahre und das politische Geschehen in der Welt gingen und gehen nicht spurlos an den Schülern und der Schulfamilie vorbei. Zeit also nun nach vorn zu schauen und den Blick wieder auf das Wesentliche zu schärfen!

Handlung des Musicals: Die Schulaula der Mittelschule Gochsheim erstrahlte in jeder Szene in einer anderen Farbe.

Angefangen in der Realität, in der die Hauptdarstellerin alles in grauen und schwarzen Farben wahrnahm, kam es beim Abendbrottisch in ihrer Familie zu Gesprächen. Aktuelle Themen wie Corona und das Kriegsgeschehen in Europa ließen das Mädchen in der Nacht in einen Alptraum fallen.

In diesem erschien ihr der „Hüter der Erinnerung“. Diese Fantasiegestalt führte das Mädchen von einer zu einer anderen Farbe, die symbolisch für das Lebenswerte und das Schöne im Leben stehen.

In der Szene „GELB“ ging es um die Freundschaften, die man im Leben pflegen sollte, „ROT“ stand für die Liebe und die Familie, „GRÜN“ für das Glück, das man auch einmal zulassen sollte, „BLAU“ für die Traurigkeit, die es durchaus geben muss, in der man aber versuchen sollte zu tanzen und schließlich die Farbe, die entsteht, wenn man alle Farben übereinanderlegt: WEIß. In der weißen Szene demonstrierten nahezu 80 Schüler in der Schulaula zu dem Lied „Wir ziehen in den Frieden“ für den Frieden in der Welt, für den es sich aufzustehen lohnt.

Am Morgen, wieder aufgewacht und wieder angekommen in der Realität, zeigte die Hauptdarstellerin am Frühstückstisch ihren Eltern, dass sie die Lektion verstanden hatte und gab ihren Eltern somit eine ganz wichtige Nachricht mit auf den Weg: „Ihr habt die Farben in eurem Leben vergessen – aber wisst ihr was? Ihr könnt jeder dieser Farben sein!“

Im Finale gab es eine „Farbexplosion“ auf der Schulbühne: Alle über 120 Schüler standen mit bunten Tüchern und Bändern vor ihrem Publikum und sorgten für einen unvergesslichen Gänsehautmoment.

Eckdaten:

Titel des Schulmusicals: „COLOUR YOUR LIFE!“

Aufführungstermine: 08.02.23 und 09.02.23 jeweils um 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) in der Schulaula.

Zuschauerzahlen je Vorstellung: ca. 340

Aftershowparty auf dem in bunten Lichtern bestrahlten Pausenhof mit Verpflegung durch den Elternbeirat und durch die 10. Klassen der Mittelschule Gochsheim.

Aktive: mehr als 120 Schüler und das gesamte Team der Sportmittelschule Gochsheim (32 Lehrer und Angestellte im gebundenen Ganztag)

Idee, Text und Regieplan: Andrea Orth; Schulspiel: Sandra Boy und Andrea Orth; musikalische Leitung: Silke Greubel