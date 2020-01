Jetzt Anmeldung zum Schonunger Faschingsumzug 2020: Ausrichter in diesem Jahr ist die Forster Karnevalsgesellschaft

SCHONUNGEN / FORST – Bunt, fröhlich und farbenfroh präsentiert sich Schonungen mit seinen Ortsteilen am Samstag, den 22. Februar 2020: Dann feiert nämlich der Großgemeinde-Faschingsumzug um 14:14 Uhr eine weitere Neuauflage. Ausrichter in diesem Jahr ist die Forster Karnevalsgesellschaft.

Im vergangenen Jahr war Schonungen mit dem SCC (Schonunger Carnevals Club) das Epizentrum des Faschingstreibens und so durften sich die SCCler über rund 2.000 Besucher freuen. Alle sechs Faschingsvereine der Großgemeinde waren an dem Spektakel beteiligt. Jedes Jahr wechselt der Ort, es gibt eine neue Strecke und damit immer wieder eine andere Atmosphäre, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des großen Gaudiwurms darstellt.

Diesmal, 2020 sind die FKG Ausrichter und Gastgeber des wohl größten Gaudiwurms des Landkreises. Zünftige Blaskapellen, prächtig geschmückte Umzugswägen und kostümierte Fußgruppen werden für Begeisterung bei allen Besuchern sorgen. Mit reichlich Kamelle und Hellau-Rufen werden die etwa 600 aktiven Teilnehmer durch den Ort marschieren und für beste Stimmung sorgen.

Vereine, Gruppen, Tänzer, Blaskapellen aber auch Wägen dürfen gerne teilnehmen und können sich einem großen Publikum präsentieren. Anmeldungen zur Teilnahme nimmt Heike Stephan von der FKG entgegen: Am Botensteig 8, 97453 Forst, Tel.: 09727/5659, Fax: 09727/908081, E-Mail: fkg-forst@gmx.de

Bild: Gerhard Zängerlein