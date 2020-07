Klassik und Impressionen auf dem Multimedia-Brunnen: KissingerKulturSommer im Rosengarten

BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen und die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH haben gemeinsam die Veranstaltungsreihe „KissingerKulturSommer“ ins Leben gerufen. In der durch Corona geprägten Zeit ist es gelungen, ein hochwertiges und attraktives Programm unter Einhaltung der Gesundheits- und Hygieneregeln zu gestalten.

Über die beiden darin enthaltenen neuen Formate „Klassik im Rosengarten“ und „Sommerimpressionen auf dem Multimedia-Brunnen“ werden sich vor allem die zahlreichen Fans des Kissinger Sommers freuen. „Nach der schmerzlichen Absage des Kissinger Sommers freut es mich besonders, dass durch diese beiden neuen Formate der Kissinger Sommer durch unsere Stadt klingt. Bitte weiterhin an den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern denken, wir wollen nicht nur sicher genießen, sondern auch sicher zuhören.“ So Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel.

Beamer Show „Kissinger Sommer Rückblick 2019“

Ab 01. August können Zuschauer jeden Samstagabend einen Rückblick des Kissinger Sommers 2019 auf dem Watershield, der Wasserleinwand des Multimedia-Brunnens genießen. Zuschauer können mit Videos von TV Mainfranken den 34. Kissinger Sommer in Ausschnitten erleben: Das Festival mit 56 Konzerten unter dem Motto „1762 – Nach der Natur gemalt“, darunter ein Sonderkonzert mit Diana Damrau, namhaften weiteren Stars sowie aufgehenden Sternen am Klassikmusikhimmel in den zahlreichen historischen Spielorten.

Die Termine sind immer samstags ab 01. August um 22 Uhr, ab 05. September um 21 Uhr und ab 03. Oktober um 20 Uhr.

„Für Touristen ist der Multimedia-Brunnen mit den Musik-Wasser-Spielen und Beamer-Shows immer eine tolle Attraktion. Das zusätzliche Angebot des Kissinger Sommers ergänzt dies auf eine einzigartige künstlerische Art und Weise und bietet unseren Gästen, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern ein besonderes Angebot in diesem Sommer.“ ist sich Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH sicher.

Klassik im Rosengarten

Mit „Klassik im Rosengarten“ kann man über kurze Ausschnitte in den Kissinger Sommer eintauchen und in entspannter Atmosphäre komplette Konzerte vergangener Jahre genießen. Die Tonübertragungen im Rosengarten finden von Mitte August bis Mitte Oktober jeden Sonntagvormittag um 11 Uhr statt. Da jeweils ein komplettes Konzert übertragen wird, ist die Dauer der Einspielung sehr variabel und reicht von zirka 50 Minuten pro Konzert bis zu 2,5 Stunden. Den Anfang macht am 16. August das Konzert „Der Liebestrank“ gespielt vom Münchner Rundfunkorchester und Masimiliano Murrali aus dem Kissinger Sommer 2014. Weitere Informationen zu den einzelnen Konzerten finden Sie auch online unter www.badkissingen.de/KissingerKulturSommer.

Bilder: Konstantin Winter