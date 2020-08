KrÃ¤uterfÃ¼hrung und Workshop mit KrÃ¤uterpÃ¤dagogin Christiane Jakob-Seufert

FLADUNGEN – In der Rhön ist der Brauch lebendig, zum Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August Heilkräuter in einen Strauß zu binden. Im Gottesdienst werden die Sträuße gesegnet und schmücken anschließend den Herrgottswinkel oder einen anderen Platz im eigenen Heim. Die Zahl der Wildkräuter hat dabei eine besondere Bedeutung: Es sollen sieben oder neun oder ein Vielfaches davon sein.

In ihrer Kräuterführung erzählt Christiane Jakob-Seufert am Freitag, 14.08., 13 und 15 Uhr, im Freilandmuseum Fladungen alte Geschichten und moderne Erkenntnisse zu den Kräutern im Würzbüschel. Im Anschluss können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen eigenen Würzbüschel binden.

Bitte mitbringen: Schere, Bast und ein schönes Band. Die Kräuter bringt die Workshopleiterin mit.

Anmeldung erforderlich bis Dienstag, 11.08. unter 09778 – 91230 oder info@freilandmuseum-fladungen.de

Kosten: 5 EUR Materialkosten zzgl. Museumseintritt (4 EUR regulär / 2,50 EUR ermäßigt), vor Ort in bar zu entrichten

Veranstaltungsort: Pavillon an der Hofstelle aus Oberbernhards (im hinteren Teil des Museumsgeländes).