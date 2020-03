â€žLange gesucht, Verlag gefundenâ€œ: Peter Buchenau als Literaturagent fÃ¼r Starfotograf Michael Reh

Teilen Facebook

WÜRZBURG – Michael Reh, 57, einer der renommiertesten Fotografen in Deutschland, schreibt einen Roman („Katharsis. Drama einer Familie“) und macht dabei auch den als Kind erlebten sexuellen Missbrauch durch seine Tante offenbar. Peter Buchenau findet im Acabus Verlag den richtigen Partner für das „Tabu-Thema“

„Was lange währt, wird endlich gut“, heißt es im Volksmund. Lange Zeit suchten Michael Reh und Peter Buchenau gemeinsam nach einem Verlag für ein Buch, dessen Inhalt ein gesellschaftlich brisantes Thema aufgreift. Bis sie im Acabus Verlag den richtigen Partner fanden.

Der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen und Kindern durch Repräsentanten der katholischen Kirche wird seit mehreren Jahren viel diskutiert. Doch solch schlimmes Verhalten von Erwachsenen ist auch außerhalb der kirchlichen Gebäude die Realität. Laut Schätzungen sind in 80 Prozent der Fälle Männer die Täter, in 20 Prozent sind es Frauen.

Michael Reh, Jahrgang 1962, ist einer der renommiertesten Fotografen in Deutschland und war einst selbst betroffen. Er wurde im Alter von fünf bis zwölf Jahren von seiner eigenen Tante immer wieder sexuell missbraucht. Über seine Erlebnisse und Erfahrungen in den 1960er und 1970er Jahren hat er zwischen 2005 und 2010 einen Roman geschrieben mit dem Titel „Katharsis. Drama einer Familie“.

Peter Buchenau, mehrfacher Buchautor der Reihe „Chefsache“, Kabarettist und Mentor für Veränderungsprozesse, ist seit mehreren Jahren auch als Scout und Literaturagent für Schriftsteller aktiv, die auf der Suche nach einem Verlag sind. Inzwischen hat er über 200 Autoren zum eigenen Buch verholfen. Regelmäßig führt er Autoren- und Schreibworkshops in der Schweiz und auf Mallorca durch.

Den gebürtigen Dortmunder hat er bei der Recherche nach einem Verlag tatkräftig unterstützt, nachdem der Kontakt zwischen dem Literaturagenten und dem Romanautor über ein Lions-Klub-Mitglied zustande gekommen war. „Michael kam mit seinem Manuskript zu mir. Ich habe ihm daraufhin angeboten, einen Verlag zu finden, der dieses veröffentlicht. Das begann mit dem Erstellen eines Exposés, ging über die Verlagssuche bis hin zum Verlagsvertrag“.

Michael Reh: „Der Roman hilft mir, das Erlebte persönlich zu verarbeiten und anderen, aus ihrer Isolation zu kommen“ Der Erfolg jedoch blieb zunächst aus. „Das Exposé haben wir an die großen namhaften Publikumsverlage gesendet und nachtelefoniert. Alle lehnten ab – aus Angst vor einer möglichen „MeToo“-Debatte ab. Manche Verlage begründeten die Absage auch damit, dass sie möglicherweise ihre MeToo-Autorinnen verärgern würden“, schildert Peter Buchenau.

Fragt man den 57-Jährigen nach seinen persönlichen Motiven, hat er eine plausible und überzeugende Antwort parat: „Ich liebe es, mich mit Themen zu beschäftigen, die kaum einer anpackt. Das gehört zu meiner Philosophie der Sichtbarkeit. Einzigartig und nicht perfekt heißt, lautet das Motto“.

Peter Buchenau meint: „Die Geschichte von Michael Reh gibt es noch nicht auf dem Markt. Dass jeder fünfte Missbrauch an einem Kind durch eine Frau begangen wird, wird totgeschwiegen. Weil ich aber ein Faible habe für Menschen mit besonderen Geschichten, habe ich mich entschieden, Michael Reh zu unterstützen“.

Daneben spielte auch die persönliche Geschichte von Michael Reh eine wichtige Rolle. Dass es weder eine Autobiografie ist noch ein Sachbuch in Form eines Ratgebers, ist eine weitere Besonderheit von „Katharsis. Drama einer Familie“. Fragt man Michael Reh nach seinen eigenen Motiven, meint der ebenso 57-Jährige: „Ich möchte mit diesem Roman auf das Thema „Missbrauch durch Frauen“ aufmerksam machen. Zudem hilft es mir, das Erlebte persönlich zu verarbeiten und vor allem anderen Betroffenen, aus ihrer Isolation zu kommen“.

Das Werk ist derzeit auf Platz eins der Bestsellerliste bei Amazon und seit Anfang März im Buchhandel zu erwerben.

Auf den Fotos:

* Peter Buchenau (Aufmacherfoto) ist Buchautor, Literaturagent und Autorenscout und hat für „Katharsis. Drama einer Familie“ von Michael Reh einen Verlag gefunden. Foto: privat

* Michael Reh (Bild unten) ist gebürtiger Dortmunder und einer der renommiertesten Fotografen in Deutschland. Foto: Tony Sargent

Am 28. Februar war Michael Reh zu Gast in der Talk-Sendung “Kölner Treff“ des WDR. Dort äußerte er sich zu seiner Lebensgeschichte und seinem Roman. Tipp: Den Cursor auf der Zeitleiste bis zu 1 Stunde 13 Minuten vorziehen. Dann spricht Michael Reh.

www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/koelner-treff/video-talk-mit-fernsehkoch-bjoern-freitag-und-schauspielerin-katja-riemann-100.html

Peter Buchenau, 1962 geboren, war einst Manager in einem US-Konzern bis 2002. Heute ist er Buchautor zu den Themen Mitarbeiter- und Unternehmensführung, Kabarettist und Coach für Persönlichkeitsentwicklung sowie Autorenscout und Literaturagent. Peter Buchenau initiierte die 1. Leipziger Autoren-Nacht im November 2018, einen Wettbewerb für Hobby-Buchhautoren (mit Stefan Maas, Betreiber des Chateau 9 in Leipzig). Seit 2019 ist er viel in Deutschland unterwegs – auch mit seinen zwei Kabarettstücken „Männerschnupfen“ und „Männer, Technik und Migräne“.

