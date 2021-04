LaufÂ´ mal Â´rum: Die BÃ¤rlauchrunde an der Bergheide bei Weyer – MIT VIELEN FOTOS!

WEYER – Den schönen Ostersonntag nutzten SW1.News-Vielschreiber Michael Horling und seine nun wieder halbwegs mobile Partnerin Petra Moritz für einen – vorbildlich zu Corona-Zeiten – heimtnahen kleinen Ausflug.

Von Schonungen nach Weyer sind es keine sieben Kilometer über die Main. Und über die Maintalautobahn. In Weyer angekommen besteht dann an zwei Stellen die Möglichkeit, unter der A70 wieder hindurch zu fahren – und schwupps, schon ist man im Bereich der Bergheide.

Der bewaldete Teil duftet in diesen Frühlingstagen nach Bärlauch, es gibt Unmengen davon. Am Katzenbuckel sieht man noch die Spuren der Schneezeit – die ist ja gar nicht so lange her. Und der Hügel ist einer der beliebtesten Rodelhänge im Landkreis Schweinfurt.

Eine rund vier Kilometer lange Runde lässt sich hier schön drehen – auch wenn es an der Autobahn entlang für einige Zeit ganz schön laut ist. Wer Lust hat, kann sich natürlich auch auf die Spuren einer einstigen Burg begeben – oder im Tal ein paar weitere Schritte Richtung Reichelshof gehen. Auf der anderen Seite des Mains sieht man dann Forst, Schonungen oder Mainberg mit seinem Schloss.

Hier der Link zu einem früheren Bericht – und danach dann aktuelle Bilder aus dem Gebiet.