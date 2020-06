Malle-Party mit Mia Julia und „GestÃ¶rt aber geil“: Die nÃ¤chsten Auto-Open-Airs auf dem Volksfestplatz stehen fest

SCHWEINFURT – Kaum hatte Veranstalter Car and Concerts nach dem Auftritt von Kay One im Mai das zweite Auto-Open-Air auf dem Volksfestplatz angekündigt, schon sind die folgenden zwei Events terminiert.

„Die Pochers hier“ heißt es am Freitag, den 17. Juli. Das ist seit dem Wochenende bekannt. Und nun steht auch fest, dass eine Woche später am 24. Juli zur Mallorcastyleparty Mia Julia auf die Schweinfurter Bühne kommt und Frenzy, Schokkverliebt und Sabbotage mitbringt – Inselparty pur also auf dem Volksfestplatz.

Weitere Events sind angekündigt, fest steht bereits, dass die Serie der Veranstaltungen am Samstag, den 1. August, endet mit dem Auftritt von „Gestört aber geil“. Dahinter verbergen sich zwei populäre DJ´s aus Thüringen.