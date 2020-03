Man lernt nie aus!: Das aktuelle FrÃ¼hjahr-Sommer-Programm fÃ¼r Ehrenamtliche im Landkreis Schweinfurt

Teilen Facebook

Twitter

LANDKREIS SCHWEINFURT – Das neue Weiterbildungsprogramm „Fit fürs Ehrenamt“ für Frühjahr und Sommer 2020 der Freiwilligenagentur GemeinSinn startet im März. Die Kursangebote zielen sowohl auf Demokratieverständnis im Bürgerschaftlichen Engagement, als auch auf klassische Themen, die ehrenamtlich Aktive umtreiben, ab.

Durch die 90prozentige finanzielle Förderung des Landkreises Schweinfurt und Unterstützung des Trägers der Freiwilligenagentur GemeinSinn, dem BRK Kreisverband Schweinfurt, sind die Qualifizierungsmaßnahmen kostenfrei. Interessierte, Engagierte und Ehrenamtliche dürfen sich über die VHS Schweinfurt und Gerolzhofen verbindlich anmelden.

Im Vortrag „Vorstand als wichtigstes Organ“ erläutert der Fachreferent Malte Jörg Uffeln, am 23. März in Geldersheim, das Herzstück eines Vereins. Thematisiert werden u.a. die Grundsätze der Geschäftsführung und Vertretung, Gewährleistung guter Vereinsführung, mehrköpfige Vorstandschaft, Verpflichtungen. Laura Kniewasser, Vorstandsmitglied der DJK Siegendorf, meldet sich hierfür an, denn sie hat die Erfahrung gemacht: „Nach 35 Jahren darf ich voraussichtlich den Vorstand beerben. In Vorbereitung auf mein künftiges Amt helfen mir die Weiterbildungskurse total weiter.“

Die dreiteilige Workshop-Reihe „Engagement stärken. Haltung zeigen.“ bietet die Freiwilligenagentur in Kooperation mit den Offenen Hilfen der Lebenshilfe und der Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Schweinfurt an. Alle interessierten BürgerInnen sind eingeladen, sich mit Vielfalt, Gleichwertigkeit und Zivilcourage zu beschäftigen.

Der erste Workshop „Zusammenhänge erkennen! Vielfalt Vorurteile Rassismus“ findet am 18. März in Schweinfurt im Schrotturm statt, Workshop zwei zum Thema „Haltung finden! Verschieden, aber gleichwertig“ am 29. April in Oberspiesheim und der dritte „Haltung zeigen! Selbst-Bewusst und couragiert“ am 25. Mai in Schonungen. Dauer ist jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Workshops sind erfahrungsorientiert aufgebaut und leben von aktiver Beteiligung. Sie können idealerweise nacheinander oder auch einzeln besucht werden.

Am 22. April bieten die Freiwilligenagentur GemeinSinn und die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Schweinfurt gemeinsam eine Infoveranstaltung an, in der der Mehrwert des Ehrenamtes herausgestellt wird und die zeigen will, dass es sich lohnt, sich freiwillig zu engagieren. Da das Thema Öffentlichkeitsarbeit immer eine wichtige Aufgabe in der Vereins- und Projektarbeit einnimmt, sind zwei praktische Kurse als Unterstützungsangebot dazu im Programm.

Um die „Wirkungsvolle Plakatgestaltung“ geht es am 07. Mai von 18 bis 21 Uhr in Gerolzhofen. In diesem Workshop erlernen Sie die Grundlagen der Plakatgestaltung am Computer (ohne Vorkenntnisse, Word). Sabrina Kagermeier, Fachlehrerin für Computerunterricht, hilft Flyer zu erstellen und Kernbotschaften zu vermitteln. Die TeilnehmerInnen lernen die Einstellungen für einen 6-seitigen Flyer inkl. Beschnittzugaben und die wichtigsten Regeln der Gestaltung kennen. Erarbeitet werden die Werbemittel an der Mittelschule in Gerolzhofen.

Weitere Informationen zu den kostenfreien Kursen finden Interessierte in den Programmheften der Volkshochschulen Schweinfurt und Gerolzhofen sowie auf der Homepage der Freiwilligenagentur GemeinSinn; im Landratsamt und in allen Gemeinden liegen die Flyer „Fit fürs Ehrenamt“ aus. Hierin finden Interessenten die konkreten Kursausschreibungen und jeweiligen Anmeldedaten. Für weitere Fragen wenden sich Neugierige bitte an die Freiwilligenagentur GemeinSinn unter 09721/94904-27, info@freiwilligenagentur-gemeinsinn.de.

Auf den Bildern:

Auch im Ehrenamt heißt es: „Never stop Learning“, verbunden mit dem neuen Weiterbildungsprogramm der Freiwilligenagentur GemeinSinn wird daraus „Ever top Learning“.

Verantwortungsträger von vielen Vereinen nutzen die kostenfreie Möglichkeit, sich für die Vereinsarbeit fit zu machen. Hier frisch geschulte Ehrenamtliche beim Tagesseminar „Vereine erfolgreich managen“.

Text & Fotos: Katrin Schauer