Mathe muss nicht langweilig sein!: Gute MINT-Bildung im „Haus der kleinen Forscher“ bestimmt die Zukunft

MAINFRANKEN – Seit 2019 arbeitet die Region Mainfranken GmbH mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zusammen, um pädagogisches Fachpersonal in der Region weiterzubilden. „Der Fachkräftemangel in den MINT-Berufen besteht fort“, sagt Anne Weiß, Netzwerkkoordinatorin für Haus der kleinen Forscher.

„Damit sich junge Menschen in ihrer Berufswahl für MINT entscheiden, muss der Grundstein bereits früh gelegt werden – auch außerhalb der Schule. Mit unserem umfassenden Fortbildungsprogramm für ErzieherInnen tragen wir als Regionalentwicklungsgesellschaft dazu bei, dass sich Kinder schon von klein auf für die MINT-Fächer begeistern und in ihren Kitas zum Experimentieren und Forschen ermuntert werden.“

Am Freitag, den 3. Juli 2020 fand wieder eine MINT-Fortbildung statt, diesmal zum Thema „Zahlen, Zählen, Rechnen“. Für den ganztägigen Workshop kamen im Pfarrsaal der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Würzburger Frauenland elf Erzieherinnen aus verschiedenen Landkreisen zusammen.

Die Zahlenwelt im Kindergarten erlebbar machen

Unser Alltag steckt voller Zahlen. Doch wie lässt sich bei Kindern ein Verständnis für Zahlen, Mengen und Kategorien aufbauen? Im Rahmen des MINT-Workshops zeigte Trainer Stephan Rinke-Mokay, wie sich diese Begriffe veranschaulichen und leicht erklären lassen. Er ist überzeugt: „Mathe muss nicht schwierig und langweilig sein. Wichtig ist es, einen Bezug zur Alltagswelt in der Kita oder Zuhause herzustellen. Kinder wollen erfahren, warum es sich lohnt all diese Dinge zu lernen. Außerdem muss man als Erwachsener verstehen, wie Kinder Mathematik begreifen.“ Viele TeilnehmerInnen machen regelmäßig bei den Fortbildungen mit und sind begeistert. „Mir gefallen die Haus der kleinen Forscher-Seminare gut, weil viele praktische Anregungen gegeben werden, die direkt umsetzbar sind. Neue Methoden, Tipps zur Motivation der Kinder und reger Erfahrungsaustausch tragen zum gelungenen Konzept bei“, so eine Erzieherin.

Mehr zum Fortbildungsprogramm unter: www.mainfranken.org/kleineforscher

REGION MAINFRANKEN GMBH

Als Trägerplattform der Regiopolregion Mainfranken und Regionalentwicklungsgesellschaft der mainfränkischen Landkreise, der kreisfreien Städte Würzburg und Schweinfurt sowie der Wirtschaftskammern bündelt die Region Mainfranken GmbH die regionalen Kräfte in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zur Positionierung Mainfrankens im nationalen und internationalen Standortwettbewerb. Durch zielorientiertes Standortmarketing wird Mainfranken für potenzielle Fachkräfte, Investoren und Interessenten sichtbar. Aktivitäten der regionalen Fachkräftesicherung finden auch im Bereich MINT statt.

Die Gesellschafter der Region Mainfranken GmbH sind neben den beiden kreisfreien Städten Würzburg und Schweinfurt die sieben mainfränkischen Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main‐Spessart, Rhön‐Grabfeld, Schweinfurt und Würzburg sowie die IHK Würzburg‐Schweinfurt und die Handwerkskammer für Unterfranken.

Auf dem Bild: Erzieherinnen aus ganz Mainfranken lernen beim Haus der kleinen Forscher neue Methoden zur Zahlenvermittlung kennen.

Foto: Region Mainfranken GmbH