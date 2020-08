Mehrgenerationenhaus HaÃŸfurt mit dem 2. Preis des Bayerischen BÃ¼rgerpreises 2020 fÃ¼r herausragendes ehrenamtliches digitales Nachbarschaftsprojekt ausgezeichnet

HASSFURT – Die Corona-Pandemie hat uns alle plötzlich und unerwartet getroffen und uns gerade in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen vor extreme Herausforderungen gestellt. Zuhause bleiben, arbeiten im Homeoffice, digitales Lernen und vieles mehr.

Gerade Familien mit Kindern und Ältere sowie Alleinstehende waren von der Krise hart betroffen. Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes mit seinen freiwillig Engagierten, war auch in dieser herausfordernden Zeit mit viel Engagement für die Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen und Kulturen da.

Sie unterstützten durch Bürgerdienste und digitale sowie analoge Aktionen. Somit blieben die freiwillig Engagierten und das MGH-Team in engem Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, vernetzten sich miteinander und boten in den unterschiedlichsten Bereichen des alltäglichen Lebens ihre Hilfe an. So konnte auch ohne persönliche Begegnung der Einsamkeit entgegengewirkt und der Zusammenhalt auch in dieser schwierigen Zeit aktiv gelebt werden. Durch Telefonate, über Skype, über Zoom und über Whatsapp nahmen freiwillig Engagierte, Kontakt zu Familien auf, unterhielten sich und nahmen Bedarfe wahr, um sich gegenseitig zu unterstützen. Es wurden Einkaufsdienste und Botengänge organisiert, Tür- und Fenstergespräche geführt, um so auf die Bedürfnisse der Menschen zu reagieren.

Mit persönlichen Briefbotschaften wurden aufmunternde und wertschätzende Worte, Kreuzworträtsel, Rezepte, Strick- und Bastelanleitungen und kreative Beschäftigungsideen verschickt. Über die sozialen Medien (z.B. Instagram und Facebook) brachte das Team und die freiwillig Engagierten ihr Engagement z.B. in Form von selbstgedrehten Videos den Menschen in Stadt und Landkreis nach Hause und präsentierten unterschiedliche Ausschnitte aus den Angeboten des Mehrgenerationenhauses. Viele freiwillig Engagierte nähten Masken und waren für Einsame am Telefon. Viele Bildungspaten unterstützten ihre Patenkinder bei den Schulaufgaben digital.

Diese vorbildliche und engagierte Arbeit wurde jetzt vom Bayerischen Landtag und einer Jury mit dem 2. Preis des Bürgerpreises 2020 und dem damit verbundenen Preisgeld von 7. 500 Euro ausgezeichnet. Der Beirat zeigte sich von dem unermüdlichen Engagement für eine gegenseitige Unterstützung und ein umsichtiges Miteinander der Generationen äußert angetan. Gerade in dieser Zeit war der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger gemäß dem Motto: „GEMEINSAM analog und digital VERNETZT“ ungebrochen.

Das Preisgeld ist zweckgebunden und für die Weiterentwicklung von ehrenamtlichen Projekten einzusetzen. Corona bedingt wird es eine kleine Preisverleihung am 30. Oktober 2020 geben. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird dann im Maximilianeum in München den Preis überreichen. Dazu wird es über das Mehrgenerationenhaus Haßfurt und das Engagement von den vielen freiwilligen Helfern einen kleinen Film geben.

Auf den Fotos:

* Bildungspate Julian Zeiß aus Haßfurt unterstützt sein Patenkind Teba Hiza aus Haßfurt während der Corona-Krise über die digitalen Medien

* Bundesfreiwillige Hannah Baunacher dreht TALK-Runden mit Senioren während der Corona-Krise und trägt dazu bei, dass diese sich nicht einsam fühlen

Bildquellen: MGH Haßfurt