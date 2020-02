Mit Mainfrankenbahn und Main-Spessart-Express zur Freizeit, Touristik & Garten nach NÃ¼rnberg!

Teilen Facebook

NÜRNBERG – Vom 26. Februar bis 1. März findet die „Freizeit, Touristik und Garten“ im Messezentrum Nürnberg statt und gibt damit den Startschuss für den Frühling. Die „inviva“, Aktivmesse für alles, was das Leben bewegt, läuft an allen Tagen parallel. Am Wochenende vom 29. Februar und 1. März findet die beliebte Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE statt. Neu sind die „motrivation days“: Das Event für Triathleten begleitet die Freizeit Messe an drei Tagen (28. Februar bis 1. März).

Hobbygärtner, die sich für kreative Gartenideen interessieren, Weltenbummler mit Fernweh, Heimatverliebte, die regionale Geheimtipps erkunden möchten sowie Outdoor-Fans und Sportbegeisterte, die nach neuen Herausforderungen suchen, werden auf der Freizeit Messe fündig. Vom 26. Februar bis 1. März 2020 gibt es bei der „Freizeit, Touristik und Garten“ im Messezentrum Nürnberg alles für die bevorstehende Freiluft-Saison.

Auf in den Garten!

In welchen Farben blühen die Gärten der neuen Saison? Welche neuen Gestaltungskonzepte und Ideen gibt es im Garten- und Landschaftsbau und wie werden auch Vorgärten, Terrassen und Balkone zu grünen Wohlfühlorten? Die Freizeit Messe liefert Trends, Ideen und Pflanzen sowie Outdoor-Möbel, Accessoires und Werkzeuge für den Garten. Die Ideen zur Gartengestaltung nehmen noch mehr Raum ein. Regionale Gartenexperten informieren über Pflanzzyklen und Pflanzenschnitt, Nützlinge, wie Bienen und Insekten, ökologische Düngemittel oder allgemeine 2 Gartenfragen. Der BBQ- und Grillbereich liefert die richtige Ausstattung sowie Inspiration für die neue Grillsaison.

Auf in die weite Welt! – Partnerland Australien

Australien ist das Partnerland der Freizeit Messe 2020: Explorer Fernreisen informiert gemeinsam mit Urlaubsregionen und Reiseanbietern über verschiedene Reiseformen und die Regionen in „Down Under“. Abgerundet wird das Angebot von einem Bühnenprogramm mit Reiseberichten, Kulturprogramm und Reisetipps für alle, die Australien kennenlernen möchten. Wer nicht ganz so weit reisen möchte, kann sich über zahlreiche Reiseziele, von Italien über Kroatien, Österreich und Tschechien informieren. Für Wanderausflüge, Wellnesstrips und Familienausflüge in der Region gibt es auf der Freizeit Messe viel zu entdecken: Regionen, Landkreise und Freizeiteinrichtungen stellen ihre Angebote vor. Der große Caravan- und Reisemobilsalon der Freizeit Messe zeigt die neuesten Modelle von über 50 Marken sowie Campingausstattung und Zubehör.

Auf in das nächste Outdoor-Abenteuer!

Damit der nächsten Fahrradtour nichts im Wege steht, gibt es im Fahrradbereich „All Ride“ eine große Auswahl an Rädern, E-Bikes, Pedelecs sowie die passende Ausstattung und Informationen zu Radreisen. Zur ersten Probefahrt lädt der große Testparcours ein. Sportlich geht es auch unter dem Motto „Outdoor und Sport“ zu: Hier können die Besucher Trendsportarten ausprobieren, sich über Wassersport informieren und erste Versuche beim Kanufahren, Tauchen oder Stand-up-Paddling sammeln. Wer hoch hinaus möchte, kann sich im Bouldern versuchen. Das Kletterangebot ist in diesem Jahr erweitert und der Deutsche Alpenverein DAV veranstaltet den Nationalen Jugendcup im Bouldern auf der Freizeit Messe. Erstmals findet die Triathlon-Messe „motrivation days“ an drei Tagen parallel zur Freizeit Messe statt und liefert vom 28. Februar bis 1. März Informationen und Produkte für Schwimmer, Läufer und Radfahrer. Sowohl Profi-Athleten als auch NachwuchsSportler finden hier Informationen und Angebote.

Auf in ein bewegtes Leben – inviva

Die inviva bietet generationenübergreifende Angebote für ein gemeinsames, sicheres, mobiles und glückliches Leben. Rund 150 Aussteller präsentieren Lösungen und Anregungen für alle Lebensbereiche. Gesundheitseinrichtungen, Sozial- und Hilfsorganisationen, Verbände und Unternehmen informieren zu den Themen Gesundheit und Prävention, Sicherheit, Smart Home, Barrierefreiheit, aber auch Freizeit- und Lifestyle-Themen werden auf der inviva präsentiert.

Auf in die Welt des Whisk(e)ys!

Am Wochenende vom 29. Februar und 1. März findet Europas große Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE parallel zur Freizeit Messe statt. Rund 90 Aussteller helfen bei der Entscheidung für den richtigen der rund 2.500 angebotenen Whisk(e)ys. Darüber hinaus gibt es Pub-Feeling, Live-Musik und Lifestyle-Artikel. Andere Geschmackswelten gibt es bei der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON zu entdecken, die ebenfalls parallel stattfindet. Zutritt zu Whisk(e)y- und R(h)um-Messe erst ab 18 Jahren.

