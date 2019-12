Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe Schweinfurter Land e. V.: Mehr BÃ¼rgerbeteiligung durch erweitertes Entscheidungsgremiums

Teilen Facebook

LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe Schweinfurter Land – Raum für partnerschaftliche Entwicklung e. V. (LAG) stand die turnusgemäße Neuwahl des Vorstandes für die nächsten drei Jahre. Der Vorstand ist zugleich der Lenkungsausschuss und damit verantwortlich für die Auswahl und Bewilligung von mit LEADER-Mitteln geförderten Projekten.

Bei den Vorstandswahlen wurde Landrat Florian Töpper erneut einstimmig zum 1. Vorsitzenden der LAG Schweinfurter Land e. V. gewählt. Edeltraud Baumgartl (Interkommunale Allianz Oberes Werntal) wurde ebenfalls in ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende einhellig bestätigt. Landrat Töpper dankte dem nicht mehr zur Wiederwahl stehenden Mitgliedern Sabine Lutz (Allianz Schweinfurter Mainbogen) und Gerd Bock (Geschäftsführender Vorstand Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld) für ihr langjähriges Engagement für die LAG Schweinfurter Land.







In ihre Funktion wurden Dr. Volker Karb, 1. Bürgermeister der Gemeinde Schwebheim, und Dr. Jochen Starke, neuer Geschäftsführender Vorstand Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld, einstimmig gewählt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder des Vereins erhielten bei der Wahl allesamt ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen eine Bestätigung in ihren Ämtern.

Die weiteren Vorstandsmitglieder der LAG sind:

· Friedel Heckenlauer (Interkommunale Allianz Schweinfurter OberLand)

· Thorsten Wozniak (Region MainSteigerwald e.V.)

· Christoph Schmitz (Geschäftsleiter der Tourist-Information Schweinfurt 360°)

· Peter Schleich (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge)

· Jürgen Bode (stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt)

· Ernst Böhm („Äs Madenhäusle“, Bay. Hotel- und Gaststättenverband, Stadt und Landkreis Schweinfurt)

· Konrad Klein (Bayerischer Bauernverband Schweinfurt)

· Jürgen Weth (Kreishandwerkerschaft)

· Robert König (Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf e. V.)

· Thomas Lindörfer (Geschäftsführer Kreisverband Rotes Kreuz)

· Christoph Simon (Vorsitzender des Kreisjugendrings Schweinfurt)

Neu im Gremium als Privatpersonen: Anneke Schilling und Werner Göbel

Zudem wurde dem Antrag auf Erweiterung des Vorstandes beziehungsweise der Mitgliederzahl des LEADER-Lenkungsausschusses um einen kirchlichen Wohlfahrtsverband sowie zwei engagierte Privatpersonen zugestimmt. Das Diakonische Werk Schweinfurt e.V., vertreten durch Jochen Keßler-Rosa, wurde ebenfalls einstimmig in den Lenkungsausschuss gewählt. Für die beiden Sitze für engagierte Privatpersonen lagen sechs Bewerbungen vor. Mehrheitlich gewählt wurden Anneke Schilling aus Oberschwarzach und Werner Göbel aus Poppenhausen-Kronungen.

„Durch die Erweiterung des Vorstandes insbesondere um zwei engagierte Privatpersonen möchten wir den LEADER-Gedanken der Bürgermitwirkung im Sinne des Mottos „Bürger gestalten Ihre Heimat“ stärker im Vorstand, in unseren Entscheidungen und Beschlüssen widerspiegeln. Die positive Resonanz auf unseren öffentlichen Bewerbungsaufruf hat mich sehr gefreut und deutet auf ein großes Interesse der Bevölkerung an der Entwicklung und Mitgestaltung ihrer Heimat hin“, sagte Landrat Töpper.

Er dankte allen Mitgliedern und Projektbeteiligten für die intensive Unterstützung und Mitarbeit zur nachhaltigen Stärkung des ländlichen Raums. LEADER-Koordinator Wolfgang Fuchs unterstrich zum Abschluss der Sitzung, dass ein Jahr vor Ende der aktuellen Förderphase noch Mittel verfügbar seien und sich potenzielle Projektträger mit ihren Ideen gerne noch an die LAG Schweinfurter Land e. V. wenden sollen. Die Geschäftsstelle im Landratsamt Schweinfurt ist unter der Telefonnummer 09721/55-636 oder per Mail an lag@lrasw.de erreichbar.

Info:

Mit dem LEADER-Programm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) fördern die EU und das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die ländlichen Regionen auf ihrem Weg einer selbstbestimmten Entwicklung – ganz nach dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“. LEADER ist eine Abkürzung der französischen Begriffe: Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale; zu Deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Im Landkreis Schweinfurt ist die Lokale Aktionsgruppe Schweinfurter Land e. V. (LAG) seit 2008 verantwortlich für die Umsetzung ihrer lokalen Entwicklungsstrategie (LES) sowie von LEADER-Projekten und -Maßnahmen. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.lag-schweinfurterland.de

Im Bild: Die LAG Vorstandsmitglieder rund um deren Vorsitzenden Landrat Florian Töpper sowie dessen LAG-Stellvertreterin Edeltraud Baumgartl.

Foto: Landratsamt Schweinfurt, Uta Baumann