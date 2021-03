MÃ¶ge das Schauspiel wieder beginnen: ETA Hoffmann Theater plant WiedererÃ¶ffnung am 03. April

BAMBERG – Endlich wieder schöne Aussichten! Das ETA Hoffmann Theater will seinen Spielbetrieb am 03. April wieder aufnehmen und startet mit der Premiere von Roland Schimmelpfennigs „Der Riss durch die Welt“.

Die Planung kann das Theater umsetzen, solange der Inzidenzwert für die Stadt Bamberg stabil unter 100 liegt. „Unser Hygienekonzept, das bereits im Oktober sehr gut funktioniert hat, wird auch ab April für einen sicheren Theaterbesuch sorgen,“ so Sibylle Broll-Pape, Intendantin des ETA Hoffmann Theaters.

Abonnentinnen und Abonnenten erhalten für jede Vorstellung ein Vorkaufsrecht und werden darüber in den kommenden Tagen per Brief informiert. Der Vorverkauf für alle Vorstellungen im April beginnt online am Montag, den 15. März. Die Theaterkasse öffnet dienstags bis samstags von 11 bis 14 Uhr sowie zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr.

Über eventuelle Änderungen aufgrund möglicher neuer Corona-Bestimmungen informiert das Theater regelmäßig über seine Homepage www.theater.bamberg.de

Das Foto stammt aus der Produktion „Schöne Aussichten“, die im April ebenfalls wieder gezeigt werden soll (Foto: Martin Kaufhold).