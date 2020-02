Diesen Freitag wird in Oberndorf das Schild am neuen â€žBernd-KÃ¶ppel-Platzâ€œ enthÃ¼llt – und die Digitale Lernfabrik eingeweiht

Diesen Freitag wird in Oberndorf das Schild am neuen „Bernd-Köppel-Platz“ enthüllt – und die Digitale Lernfabrik eingeweiht

SCHWEINFURT – Am 26. November 2019 wurde durch den Stadtrat beschlossen, den Platz an der Ecke Schulgasse/Ernst-Sachs-Straße im Stadtteil Oberndorf nach dem verstorbenen Stadtrat und Stadtmedailleninhaber Bernd Köppel zu benennen.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé enthüllt am kommenden Freitag am Platz an der Ecke Schulgasse/Ernst-Sachs-Straße (Oberndorf) offiziell das Platzschild des neu benannten „Bernd-Köppel-Platzes“.

Bernd Köppel wurde am 21.10.1946 in Schweinfurt geboren und verstarb am 22.08.2011. Er gehörte dem Stadtrat 26 Jahre, von 1982 bis 2008 an. Während dieser Zeit war er in verschiedenen Ausschüssen tätig. Schwerpunkt in der Stadtratsarbeit war die Mitarbeit im Liegenschaftsausschuss, im Verwaltungs- und Bauausschuss und im Personalausschuss.

Er hat sich besonders für die Entwicklung, Förderung und Sanierung des Stadtteils Oberndorf eingesetzt. Zu diesem Zweck gründete und organisierte er über ein Jahrzehnt den überparteilichen Arbeitskreis Oberndorf.

Neben seiner Tätigkeit als Stadtrat war Bernd Köppel in verschiedenen Vereinen und Verbänden tätig. Er engagierte sich für den TV Oberndorf, war Organisator des von ihm gegründeten Bürger- und Kulturvereins Oberndorf 1997 e.V., Initiator des historischen Festes „Walpurgisgericht“ und der mittelalterlichen Instrumental- und Gesangsgruppe „Die Oberndorfer Barden“. Als Mitglied im Historischen Verein der Stadt Schweinfurt erstellte er zahllose öffentliche Beiträge und Publikationen zur Geschichte des Stadtteils Oberndorf.

2008 wurde Bernd Köppel vom Stadtrat mit der Stadtmedaille in Gold ausgezeichnet. Ebenso 2008 wurden seine Verdienste rund um die kommunale Selbstverwaltung vom Bayerischen Staatsministerium des Innern mit der Verdienstmedaille in Bronze gewürdigt.

Einweihung der Digitalen Lernfabrik an der Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Im Jahr 2018 wurde die Dr.-Georg-Schäfer-Schule in das Förderprogramm des Freistaates „Exzellenzzentren an Berufsschulen“ aufgenommen.

Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel in Höhe von maximal 112.500 Euro war, dass sich die Stadt Schweinfurt als Sachaufwandsträger bereit erklärte, ebenfalls mindestens diesen Betrag beizusteuern. Dadurch ergab sich eine Gesamtinvestitionssumme von über 225.000 Euro. Die mit dieser Summe beschaffte hochmoderne, komplett vernetzte Lernfabrik (auch Cyber Physisches Labor genannt) wird am 07. Februar durch Oberbürgermeister Sebastian Remelé offiziell eingeweiht.

Mit der Industrie 4.0-Anlage wird die betriebliche Wirklichkeit in die Schule geholt.

Zum pädagogischen Konzept gehört, dass sowohl Berufsschüler der Fachbereiche Elektro- und Metalltechnik als auch Studenten der angeschlossenen Fachschule für Maschinenbautechnik in einer realitätsnahen industriellen Umgebung die digitale Transformation erleben und begreifen können.