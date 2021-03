Navigator Productions prÃ¤sentiert die SAVE THE DATE SESSIONS: Corona-konforme Konzertreihe im Rahmen der Neustart-Kultur-FÃ¶rderung der Bundesregierung

SCHWEINFURT – Wenn plötzlich Superstars wie Sick Of It All (Aufmacherbild) oder Boysetsfire (Foto im Text) auf Konzertplakaten in der nordbayerischen Provinzstadt Schweinfurt auftauchen, weiss jeder fränkische Konzert-Fan, dass Onkel Punkrock dahintersteckt.

Seit 30 Jahren versorgt Onkel Punkrock alias Steffen Rose mit seiner Agentur NAVIGATOR PRODUCTIONS die nordbayerische Hardcore- und Punkrock-Szene mit Konzerten und Festivals.

Vor 15 Jahren weitete NAVIGATOR PRODUCTIONS das Programm auf die Metropolstadt Nürnberg aus, wo seitdem dutzende Shows im legendären Club Hirsch, der Konzerthalle Löwensaal oder im alternativen Kulturzentrum Z-Bau stattfanden. Eine Erfolgsgeschichte, die nach der letzten Show am 12. März 2020 radikal unterbrochen wurde.

SUPPORT YOUR LOCAL HEROES

Aber nach einem Jahr Stillstand ist nun wieder etwas Land in Sicht: durch die großzügige Unterstützung des Bundesprogramms NEUSTART KULTUR der Initiative Musik starten Onkel Punkrock & Team im Mai die Corona-konforme Veranstaltungsreihe SAVE THE DATE SESSIONS.

Mit acht SAVE THE DATE SESSIONS will Navigator Productions jeweils drei lokalen Bands aus Unter- und Mittelfranken die Möglichkeit geben, zu Rettern ihrer eigenen Fanszene zu werden:

Abgesagte Headliner-Slots sollen im Wechsel zwischen Schweinfurt und Nürnberg gefüllt werden, indem regionale Bands einspringen und so nicht nur Auftrittsmöglichkeiten erhalten, sondern auch tatsächlich und aktiv allen Beteiligten, vom Promoter über die Tontechniker*innen bis zum Security und Caterer und allen voran den Clubs, die Aufträge bewahrt werden. Mehr Support geht nicht, um die local heroes zu unterstützen!

Die SAVE THE DATE SESSIONS sollen im Mai starten. An einer vielfältigen Auswahl an regionalen Bands mangelt es auf jeden Fall nicht. Mitte März startet auf den Navigator-Kanälen eine Ausschreibung, unter der sich Bands bis zum 01. Mai für die SAVE THE DATE SESSIONS bewerben können. Alle Termine werden bekannt gegeben, sobald man genauer weiß, wie die behördlichen Auflagen für den Sommer gestaltet sein werden.

Infos & Anmeldung unter: office@navigator-productions.com // www.navigator-productions.com