Neuer Veranstaltungskalender fÃ¼r 2020: Es ist wieder viel geboten rund um den Baumwipfelpfad Steigerwald

EBRACH – Pünktlich zu den Faschingsferien liegt der Veranstaltungskalender am Baumwipfelpfad Steigerwald vor. Ein prallgefülltes Jahr am Baumwipfelpfad beginnt. Den ruhigen und entspannten Fasching gibt es über den Wipfeln.

Ab März geht es dann mit einer Vielzahl an Veranstaltungen – Sagen aus dem Steigerwald, Falknervorführungen, Familienwochenende oder Mondführungen, Yoga bis hin zu musikalischen Events – durch das Jahr 2020. Den Abschluss macht der beliebte Weihnachtsmarkt.

Neu in diesem Jahr ist ein Regionalmarkt, bei dem man die Vielfalt des Steigerwaldes anhand seiner Produkte kennenlernen kann. Obst, Holzofenbrot, Wein, Bier und Wild uvm. Dazu noch ortsansässige Kunsthandwerker.

Die Verantwortlichen freuen sich insbesondere über die Fertigstellung des neuen Kiosk- und Sanitärgebäudes am Ausgang, das man dann am Osterwochenende eröffnen wird. So kann man künftig den Waldbesuch noch entspannt verlängern und genießen.

Weitere Informationen und die genauen Aktionszeiträume finden Interessierte unter www.baumwipfelpfadsteigerwald.de oder auf der Facebook-Fanpage Bauwipfelpfad Steigerwald.