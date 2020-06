Night Of The Light in Bad Neustadt – Bilderstrecke

BAD NEUSTADT – Auch in Bad Neustadt lautet das Motto „Night Of The Light“, als Zeichen der Solidarisierung mit der von den Corona-Maßnahmen arg gebeutelten Veranstaltungswirtschaft.

Text und Bikder: George Pavicic

Um 22 Uhr tauchte die Stadthalle in Bad Neustadt langsam in ein rotes Lichtermeer ein, das mit zunehmend einsetzender Dunkelheit immer mehr zur Augenweide wurde, wie wir finden.

Mehr Informationen zur Aktion gibt es hier:

Website: night-of-light.de/

Facebook: www.facebook.com/nightoflight2020

Facebook-Event: www.facebook.com/events/173591857418143

Initiative Veranstaltungswirtschaft: www.facebook.com/initiative.veranstaltungswirtschaft

Instagram: www.instagram.com/night_of_light_2020/