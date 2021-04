Ortenaukreis will als Modellregion den Europapark wieder öffnen – wäre das nicht auch was für den Landkreis Kitzingen und das Freizeit-Land Geiselwind sowie das Eventzentrum Strohofer?

RUST BEI FREIBURG – Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises hat in einem Schreiben an Minister Manne Lucha beim Ministerium für Soziales und Integration offiziell beantragt, den Ortenaukreis zur Modellregion für Öffnungs-Strategien in der Corona-Pandemie zu machen.

Nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 22. März können die Länder in zeitlich befristeten Modellprojekten ausgewählten Regionen erlauben, einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu untersuchen.

„In dem vom Ortenaukreis initiierten Modellprojekt, soll es insbesondere darum gehen, dass in einem ersten Schritt dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Hotellerie, Kultureinrichtungen wie Kino, Theater oder Museen, Musik- und Kunstschulen sowie dem Europapark und dem Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtbauernhof grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet wird, ihre Einrichtungen und Betriebe unter vorab festgelegten Bedingungen zu öffnen“, erklärt Landrat Frank Scherer. Als Modellregion soll der gesamte Ortenaukreis gelten.

Mit der geplanten Einführung des „Ortenauer Tagespasses“ erfolge zudem eine IT-gestützte Anbindung aller zertifizierten Schnelltestzentren an das Gesundheitsamt des Ortenaukreises. Eine rasche Feststellung erkrankter Personen, sowie eine umgehende und lückenlose Nachverfolgung etwaiger Kontaktpersonen, ist auch künftig sichergestellt. Daneben bilde die seit Anfang März 2021 im Ortenaukreis eingebundene LUCA-App einen weiteren wichtigen Baustein bei der schnellen und sicheren Kontaktpersonennachverfolgung und damit der Durchbrechung etwaiger Infektionsketten.

Wissenschaftlich begleitet würde das Projekt durch das Mannheimer Instituts of Public Health des Universitätsklinikums Mannheim. Im Landratsamt koordiniert Dezernent Michael Loritz das Vorhaben.

Den Fans des Europaparks wäre das natürlich zu wünschen. Aber wäre das nicht auch was für den Landkreis Kitzingen, um das Fteizeit-Land Geiselwind wieder öffnen zu können und auch das Eventzentrum Strohofer?