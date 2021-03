Osterhasen backen fÃ¼r das Kreisalten- und Pflegeheim Werneck

WERNECK – „Wer erinnert sich nicht noch gerne an die Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war. Und es ist gar nicht so lange her, darum erinnern wir uns gerne zurück“, sagt Steffi Reith, Vorsitzende des Seniorenbeirates der Marktgemeinde Werneck.

Highlight vor dem Lockdown war das traditionelle Osterhasenbacken im Kreisalten- und Pflegeheim Werneck. Freiwillige Helfer hatten sich mit den Seniorinnen und Senioren getroffen und gemeinsam gebacken. Alte Erinnerungen wurden bei den Bewohnern geweckt, duftender Teig und Lachen füllten den Gemeinschaftsraum.

In Zeiten von Corona ist alles anders. Das Schöne aber ist: Ostern fällt nicht aus! Das Back-Team suchte nach einer coronakonformen Lösung. Rita Neubert backte 230 Osterhasen. Steffi Reith übernahm die Malerei und Karin Maul packte die Osterhasen noch schön ein. Gekrönt wurde das Geschenk durch liebevolle Wünsche für segensreiche Ostertage durch das Seelsorgeteam, dem evangelischen Pfarrer Andreas Bauer und Barbara Hemmert, der Gemeindereferentin der Pfarrgemeinschaft Maria im Werntal. „Mit Ostern bekommen wir eine wunderbare Aussicht: Das Leben ist stärker als der Tod“ lautet die Osterbotschaft.

„Wir sind beiden Teams sehr dankbar, dass sie den Bewohnerinnen und Bewohnern in dieser tristen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Simone Falkenstein, Geschäftsführerin im Kreisalten- und Pflegeheim Werneck.

Auf dem Bild: Osterhasen backen für einen guten Zweck. Das macht der 82-jährigen Rita Neubert aus Hergolshausen viel Freude.

Foto: Roland Maul