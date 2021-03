Ostern be-gehen am Baggersee: Zwei Stationenwege der Ehe- und Familienseelsorge Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Ehe- und Familienseelsorge Schweinfurt bietet sowohl am Karsamstag als auch am Ostermontag eine Osterfeier mit Stationen rund um den Baggersee Schweinfurt an.

Vier unterschiedlich gestaltete Stationen im Freien rund um den See laden dazu ein, dem Osterfest auf die Spur zu kommen. Familien bzw. Gruppen, die zusammengehören, werden getrennt „auf die Reise“ geschickt, um niemanden wegen Corona zu gefährden. Bei Dauerregen entfallen die Gottesdienste.







Termine:

Karsamstag, 3.4.2021, Start: Von 18 Uhr bis 19 Uhr, Thema: „Das Leben blüht auf“

Ostermontag, 5.4.2021, Start: Von 14 Uhr bis 15 Uhr, Thema: „Die Hoffnung wächst im Gehen“

Treffpunkt: Parkplatz (Nähe Industriegebiet)