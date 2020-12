Paul Maars WeihnachtsmÃ¤rchen „Herr Bello und das blauen Wunder“ ist online kostenfrei zu sehen

BAMBERG – Der Apotheker Sternheim besitzt eine kleine Apotheke im ländlichen Raum. Dort wohnt er gerne, weil er hier Ruhe und viel Zeit für seinen Sohn Max hat, den er alleine erzieht. Vor Kurzem zog Frau Lichtblau in den oberen Stock des Hauses ein. Sofort empfinden Herr Sternheim und Frau Lichtblau eine gewisse Zuneigung, doch Vater Sternheim möchte eigentlich nicht, dass sein Sohn eine neue Mutter bekommt, und Max selbst behagt diese Vorstellung überhaupt nicht.

Als eine geheimnisvolle alte Frau eines Tages einen zauberhaften blauen Saft in die Apotheke von Max Sternheim und seinem Vater bringt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Hund Bello ist nämlich dummerweise so unvorsichtig und schlabbert die ganze Flasche des blauen Tranks aus – wodurch sich Bello blitzschnell in den Menschen „Herr Bello“ verwandelt. Auch Herr Bello ist verliebt in Frau Lichtblau und Max sieht darin eine große Chance, seinen Herrn Bello und Frau Lichtblau zu verkuppeln, damit er seinen Vater weiterhin ganz für sich alleine hat.

Doch das „blaue Wunder“, der Trank, führt zu einer langen und amüsanten Kette von Verwicklungen, denn nicht nur Hund Bello hat davon gekostet. Und außerdem ist es für Herrn Bello gar nicht so leicht, als Hund im Körper eines Menschen zu leben.

Der Bamberger Kinderbuchautor Paul Maar hat mit den Geschichten von „Herr Bello“ eine ebenso magische wie verspielte Welt erschaffen, in der die Schwierigkeiten des menschlichen Zusammenlebens und ganz alltägliche Kinderprobleme auf amüsante und wunderbar tierische Weise verhandelt werden.

Das Stück ist als Mitschnitt ab dem 20. Dezember für sieben Tage kostenfrei online auf www.theater.bamberg.de verfügbar. Die Premiere vor Publikum wird nach Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebs nachgeholt.

Paul Maar/Ulrich Limmer

HERR BELLO UND DAS BLAUE WUNDER (ONLINE)

Weihnachtsmärchen ab 5 Jahren | Ab 20.12.2020, 10 Uhr | online verfügbar für sieben Tage

Regie: Jana Vetten

Bühne und Kostüme: Eugenia Leis

Musik: Öğünç Kardelen

Dramaturgie: Peter Krauch

Besetzung

Es spielen: Stefan Herrmann, Eric Wehlan, Daniel Seniuk, Anne Weise, Daniel Dietrich

Das Foto zeigt von links Anne Weise, Eric Wehlan

Foto: Martin Kaufhold