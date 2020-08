Poetrip: U20 Poetry Slam unter freiem Himmel an der Schweinfurter Stadtmauer

SCHWEINFURT – „Aus der Szene, für die Szene“ – so könnte man den seit 2017 jährlich stattfindenden Dichterwettstreit „Poetrip“ gut beschreiben, denn es handelt sich hierbei um ein Projekt, das junge Poeten und Poetinnen selbst organisieren. Das Team, das dieses Jahr aus Luca Häusler, Tabea Schleier und Katharina Schneider besteht, lädt in Kooperation mit dem Verein „WortArtikulationSchweinfurt“ (WAS e.V.) nun zum vierten Poetrip ein.

Stattfinden wird dieser am Sonntag, den 23. August an der Stadtmauer, neben dem Skatepark in Schweinfurt (Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.00 Uhr).

Der U20 Poetry Slam wird dieses Mal nicht wie sonst in den Räumen der Offenen Jugendarbeit kom,ma in Schweinfurt, sondern unter freiem Himmel veranstaltet. Dadurch können der vorgegebene Mindestabstand gut eingehalten und mehr Zuschauer willkommen geheißen werden. Denn die Gesundheit des einzelnen steht auch für das Organisationsteam im Mittelpunkt. So wurde nun der Platz vor der Stadtmauer als Austragungsort festgelegt.

Der Poetrip, ein so genannter U20 Poetry Slam, ist ein lyrischer Wettbewerb, bei dem junge Künstler (bis zu 20 Jahre alt) mit selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne ihren Gedanken mit Gestik, Mimik, Betonung, Kunstpausen und vor allem mit den eigenen Worten Raum geben. Requisiten sind tabu, nur die Stimme steht im Zentrum ihres Auftritts.

Eine Jury, die aus dem Publikum gewählt wird, bewertet jeden Text mit Punkten (in einer Skala von 1 bis 10), um so am Ende des Abends einen Gewinner oder eine Gewinnerin küren zu können.

Zum Line-up gehören dieses Jahr unter anderem das Slam-Team „Schluss jetzt, Lisabeth“, welches aus den Slammerinnen Lucia Leonhardt und Isabell Sterner besteht. Beide haben schon seit einigen Jahren Slamerfahrung und traten 2019 bei dem Frankenslam, dem Bayernslam, und bei der deutschsprachigen Meisterschaft in Erfurt auf. Seit September gestalten sie nun ihre Auftritte als Dichterinnen-Duo und brachten bereits die Städte Erfurt, Erlangen, Schweinfurt, Würzburg, Fürth und Bamberg zum Staunen.

Mit dabei wird auch Aurelia Scheuring sein, die seit 2014 Teil der U20 Poetry-Slam-Szene ist und 2018 Stadtmeisterin wurde. Auch bei ihr stehen viele Auftritte in der Poetry-Slam-Vita: vier Mal Frankenslam, einmal Bayernslam und bei der deutschsprachigen Meisterschaft 2019 in Erfurt, vertrat auch sie die Stadt Schweinfurt. Innerhalb Schweinfurts war ihr größter Erfolg eine Solo-Slam-Show bei der Veranstaltung „Nacht der Kultur“.

Moderiert wird das lyrische Event aus den eigenen Reihen von Luca Häusler und Tabea Schleier, die selbst schon den Poetrip gewinnen konnten.

Der Eintritt ist kostenlos, aber dennoch freut sich der Verein über die eine oder andere Spende. Benötigt wird nur eine Mund- und Nasebedeckung und für die, die es gerne gemütlich haben wollen, eine Picknickdecke.

Das wird mit Abstand der beste „Poetrip“.