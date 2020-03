Publikumspreis DemografieGestalter 2020: Jetzt fÃ¼r die Mediakonie Schweinfurt abstimmen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die Mediakonie Schweinfurt ist ein Projekt des Mehrgenerationshauses Treffpunkt Mitte und vermittelt Medienkompetenz an junge Menschen. Jugendliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern produzieren ehrenamtlich Imagefilme über lokale Freizeitmöglichkeiten. Die Filme werden auf Instagram und Youtube veröffentlicht und bieten so eine neue Informationsmöglichkeit für Neu-Schweinfurter.

„Bei unserem Projekt geht es um Anerkennung des freiwilligen Engagements und um die Gewinnung freiwillig Engagierter.“ erläutert die Leiterin Gloria Mac Lachlan. Die Sozialen Medien sind für junge Menschen Alltagsbegleiter geworden. Nicht nur Kontakte werden darüber gepflegt, auch Informationen und Nachrichten werden durch die Neuen Medien abgerufen. Diese Entwicklung nimmt die Mediakonie Schweinfurt zum Anlass, Ehrenamt mal ganz anders zu präsentieren.

Mit einem eigenen YouTube-Kanal und einer Instagram-Seite will die Mediakonie Schweinfurt junge Menschen dort erreichen, wo sie tagtäglich vertreten sind. Das Projekt will junge, interkulturelle Neu-Schweinfurter ansprechen und ihnen die Möglichkeit bieten, sich durch die Filme zu informieren und ihnen gleichzeitig dabei helfen, sich in der Stadt willkommen zu fühlen. „Von jungen Menschen FÜR junge Menschen“ ist die Idee.

Ein tolles Projekt. Deshalb hat Gloria Mac Lachlan die Mediakonie für den Publikumspreis DemografieGestalter 2020 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angemeldet. Denn zu dem diesjährigen Thema „Engagement ermöglichen und stärken“ passt dass Motto der Mediakonie Schweinfurt genau. Jeder kann sich an der Abstimmung beteiligen und für die Mediakonie Schweinfurt seine Stimme abgeben. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Website des Mehrgenerationenhauses Schweinfurt unter www.mehrgenerationenhaus-schweinfurt.de aufrufen und dem Abstimmungslink auf der Startseite folgen.

Oder direkt die Website www.mehrgenerationenhaeuser.de aufrufen und bis zur Abstimmung durchklicken. Jede Stimme zählt, also schnell abstimmen für die Mediakonie. Der Wettbewerb läuft noch bis 31. März 2020.

Auf dem Bild: Die jugendlichen Ehrenamtlichen der Mediakonie Schweinfurt. Zweite von rechts Gloria Mac Lachlan.

Foto: Mehrgenerationenhaus Schweinfurt