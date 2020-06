PÃ¼nktlich zur Hitzewelle erÃ¶ffnet das Bad Kissinger Terrassenschwimmbad

BAD KISSINGEN – Pünktlich zur Hitzewelle öffnet das Terrassenschwimmbad am Freitag, den 26. Juni 2020. Corona-bedingt wird sich der Schwimmbadbesuch in dieser Saison anders als gewohnt gestalten.

Die Stadt Bad Kissingen freut sich, dass man nun 750 Personen gleichzeitig ins Bad lassen darf. Aber das verursacht einen Ticketkauf im Voraus. Dieser ist online über ein Buchungsportal

(bad-kissingen.baeder-suite.de/de/) möglich oder im Hallenschwimmbad (Reithausplatz 1).

Der Vorverkauf der Tickets startete am Dienstag, den 23. Juni um 09:00 Uhr (sowohl online, als auch im Hallenbad). Der Verkauf im Hallenschwimmbad ist täglich (außer montags) von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Am Terrassenschwimmbad können in der Saison 2020 keine Tickets erworben werden!

Es können Tickets für zwei tägliche Badezeiten (09:00 – 13:30 Uhr und 14:30 – 19:00 Uhr) erworben werden. Wegen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten müssen alle Badegäste das Schwimmbad nach der ersten Badezeit verlassen (auch wenn man Tickets für beide Zeiten erworben hat).

Die Stadt Bad Kissingen freut sich auf eine gelungene Sommersaison im schönsten Freibad Deutschlands!

Neue Eintrittspreise

Die Eintrittspreise wurden der neuen Situation angepasst und gelten je Badezeitfenster. Sonderkarten wie Saisonkarten und Mehrfachkarten gibt es auf Grund der besonderen Situation in dieser Saison nicht. Die bereits verkauften Mehrfachkarten werden um eine Saison verlängert.

Einmaliger Eintritt:

Erwachsene: 4,00 € (statt 4,50 €)

Schüler: 1,50 € (statt 2,00 €)

Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Erwachsene mit mindestens Grad der Behinderung 50 und deren Begleitpersonen: 3,00 € (statt 3,50 €)

Kinder (0-6 Jahre), Minderjährige mit mindestens Grad der Behinderung 50: frei

Zutritt für Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen!

Die Gebührenordnung für das Terrassenschwimmbad der Stadt Bad Kissingen vom 26. November 2009 in der Fassung vom 23. April 2015 wird für die Saison 2020 außer Kraft gesetzt.

Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen sind auch unter www.badkissingen.de/terrassenschwimmbad zu finden.

Auf dem Bild: Das Terrassenschwimmbad startet am Freitag, den 26. Juni in die Sommersaison 2020

Foto: Mario Selzer