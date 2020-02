„Raus aus dem Alltag – rein ins Erlebnis“: Mit Mainfrankenbahn und Main-Spessart-Express die WORLD PRESS PHOTO-Ausstellung in Kitzingen erfahren

Teilen Facebook

KITZINGEN – Die Stadt Kitzingen freut sich sehr darüber, die WORLD PRESS PHOTO -Ausstellung zum 14. Mal in Folge in der Rathaushalle präsentieren zu dürfen. Und zwar vom 17.Februar bis 22.März.

WORLD PRESS PHOTO ist die weltweit renommierteste und größte Fotoausstellung. Innerhalb eines Jahres wird sie in ca. 50 Ländern und etwa 100 Großstädten gezeigt und von über vier Millionen Besuchern gesehen. Die internationale Stiftung WORLD PRESS PHOTO (WPP) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die 1955 in den Niederlanden gegründet wurde. Ihr Hauptziel besteht darin, die Arbeit professioneller Pressefotografen zu unterstützen. Auch organisiert sie unter anderem weltweit Workshops und Seminare, um Nachwuchsfotografen zu fördern. Jährlich ruft die internationale Stiftung in Amsterdam zum Fotowettbewerb auf. Am WORLD PRESS PHOTO-Wettbewerb 2019 beteiligten sich 4.738 Fotografen aus 128 Ländern mit insgesamt 78.801 Fotos.

Eingereicht werden konnten Fotos, die 2018 entstanden und publiziert wurden. Eine internationale, unabhängige Jury vergab unter allen Einsendungen in 8 Kategorien (u.a. Aktuelle Themen, Natur, Sport) jeweils einen 1. bis 3. Preis. Als Hauptpreis wurde das „World Press Photo of the year“ gewählt, was als höchste Auszeichnung für Fotografie gilt. Seit der Weltpremiere im April 2019 in Amsterdam tourt die Ausstellung bis April 2020 weltweit. Die Ausstellung zeigt alle 157 prämierten Fotos. Das herausragende Niveau besteht in der inhaltlichen und technischen Qualität der Fotos und der Meisterschaft der Fotografen. Gleichzeitig ist die Ausstellung ein Spiegel des Weltgeschehens von 2018.

Kitzingen ist einer der kleinsten WORLD PRESS PHOTO-Ausstellungsort weltweit – neben zum Beispiel New York, Rom, Berlin, Tokio und Sidney. 2020 gastiert die Ausstellung hier zum 14. Mal in Folge, dies ist eine hervorhebenswerte Kontinuität, weil international selten und für Bayern einmalig. Damit ist in diesem Jahr wiederum die Welt zu Gast in Kitzingen – und die Stadt ein Teil der internationalen Ausstellungstour. Dieser Erfolg ist dem Engagement der Stadtverwaltung Kitzingen sowie vielen Partnern und Sponsoren zu danken, die jährlich die Ausstellung unterstützen. Deshalb ist hier der Eintritt auch kostenlos.

Oberbürgermeister Siegfried Müller: „Mit der DB und Herrn Weber haben wir seit Jahren einen zuverlässigen Partner, der nicht nur Besucher umweltfreundlich zur Ausstellung bringt, sondern diese einzigartige Schau auch weit über die Grenzen von Stadt und Landkreis Kitzingen promotet.“

Peter Ludwig Maria Weber (DB): „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder mit der Ausstellung World Press Photo zusammenarbeiten können. Es ist beeindruckend, was in Kitzingen zu sehen ist: Es macht uns stolz als Mobilitätspartner zum Erfolg des Events beitragen zu können.“

Vom 17.Februar bis 22.März 2020 können Sie alle Bilder in der Rathaushalle Kitzingen betrachten. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei. Nur wenige Gehminuten vom Kitzinger Bahnhof entfernt!

Kitzingen ist bei dieser Ausstellungstour wieder die kleinste Stadt weltweit und der einzige Ausstellungsort in Franken.

Die Bahn empfiehlt die Anreise mit der Bahn und hat folgende Tipps für Reisende parat:

„Raus aus dem Alltag – rein ins Vergnügen“ so lautet das aktuelle Motto der Bahn.

Nutzen Sie zum Besuch der World Press Photo-Ausstellung in Kitzingen die Bahn: Entspannend, bequem und ohne Parkplatzsorgen!

Beginnen Sie Ihren Ausflug mit der Fahrt in den modernen Zügen der Mainfrankenbahn und des Main-Spessart-Express.

Aus Richtung Würzburg, Neustadt/Aisch, Fürth und Nürnberg z.B. bestehen Direktverbindungen nach Kitzingen mit der Mainfrankenbahn.

Mit dem Bayern-Ticket – bis zu 5 Personen. 1 Tag. Ganz Bayern!

www.bahn.de/bayern-ticket

Ausstellungsort

Rathaushalle Kitzingen

Kaiserstraße 13/15 (Eingang über Marktstraße)

97318 Kitzingen

Der Eintritt ist frei.

Vom Kitzinger Bahnhof erreichen Sie das Rathaus in gut 10 Minuten Fußweg.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 09321/20-1005 und unter www.kitzingen.info sowie unter www.bahn.de/bayern

Informationen zu World-Press-Photo erhalten Interessierte auf www.worldpressphoto.org

Mainfrankenbahn – mobil in der Region

Seit 2010 fährt die Mainfrankenbahn auf den Strecken Würzburg – Kitzingen – Nürnberg, Würzburg – Schweinfurt – Bamberg, Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen und Würzburg – Lohr bzw. Gemünden – Schlüchtern.

Mit den modernen Zügen der Mainfrankenbahn fährt man noch komfortabler, zügiger und entspannter an sein Reiseziel. Egal, ob man beruflich oder privat reist – schnelle Verbindungen und ein dichtes Streckennetz bieten optimale Mobilität in der Region.

Ein attraktiver Fahrplan und moderne Fahrzeuge sorgen dafür, dass man bequem, preiswert und zudem umweltfreundlich reist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bahn.de/mainfrankenbahn

Main-Spessart-Express – verbindet Franken mit Hessen

Einsteigen und erholen: Weite Aussichten, naturnahe Wege und natürliche Stille prägen die Landschaft. Romantische Fachwerkstädtchen begleiten den Main am Übergang vom Fränkischen Weinland zum Spessart – entdecken Sie die vielfältige Freizeitregion in den komfortablen Zügen des Main-Spessart-Express (Regionalexpress-Linie „Bamberg – Schweinfurt – Würzburg – Karlstadt – Gemünden – Lohr – Aschaffenburg – Frankfurt“).

So starten Sie entspannt ins Ausflugsvergnügen: Ohne Stress, ohne Stau oder Parkplatzsorgen. Genießen Sie mit Freunden oder Familie die Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaften.

Seit Dezember 2015 Erweiterung des Fahrplanangebotes und Einsatz neuer Züge!

Weitere Infos gibt es unter: www.bahn.de/main-spessart-express

Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) – Die BEG bewegt das Bahnland Bayern

Bahnland Bayern – mit dieser Marke stellt die BEG seit 2010 die Weichen für die Zukunft. Sie ist Ausgangspunkt der aktuellen Werbekampagne und Richtpunkt für die PR-Strategie. „Bahnland Bayern“ soll eine emotionale Verbindung zum Freistaat herstellen. Einheimische wie Touristen erleben Bayern als sympathisches Bundesland mit einem attraktiven Bahnangebot.

Anzeigen- und Plakatmotive mit dem Motto „Bahnland Bayern – Zeit für dich“ werden dies künftig in ganz Bayern kommunizieren. Mit der PR-Kampagne „Wir bewegen das Bahnland Bayern“ möchte die BEG Meinungsbildnern, Politikern, Partnern und Journalisten die komplexen Aufgaben der BEG sowie die Rolle des Freistaats bei der Planung und Optimierung des Regional- und S-Bahn-Verkehrs vermitteln.

Die BEG ist ein Unternehmen des Freistaats Bayern. Im Auftrag des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr plant, kontrolliert und finanziert sie den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern.

Weitere Infos gibt es online unter: www.bahnland-bayern.de und www.bahnland-bayern.de/beg