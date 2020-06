RhÃ¶ner Pizza aus dem BackhÃ¤uschen im FrÃ¤nkischen Freilandmuseum Fladungen

Teilen Facebook

FLADUNGEN – Am kommenden Samstag, 13. Juni ist wieder Backtag im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen. Die Backfrauen des Rhöner Bauernladens bieten ab der Mittagszeit Rhöner Pizza aus dem Holzofen an. Bis auf Weiteres wird das ehemalige Gemeindebackhaus ab sofort zwei Mal im Monat in Betrieb genommen.

Früh am Morgen heizen die Backfrauen des Rhöner Bauernladens den Ofen im Freilandmuseum Fladungen ein, um Bauernbrot, Rhöner Plootz oder Pizza zu backen. Am Vormittag besteht die Gelegenheit, dem Team bei den Vorbereitungen über die Schulter zu schauen. Ab der Mittagszeit können die Besucherinnen und Besucher die frischen Gebäckstücke aus dem Holzbackofen genießen (jeweils solange der Vorrat reicht).

Seit 2017 werden im Backhaus aus Oberbernhards regelmäßig Backaktionen durchgeführt. Damit wird eine Tradition wiederbelebt: Wie Brauhäuser oder Schäfereien waren auch Backhäuser typische Gemeinschaftsgebäude in der Rhön. Jedes Gemeindemitglied durfte das Gebäude gegen eine geringe Gebühr nutzen. Regelmäßige Backtage sparten den eigenen Ofen und Energie.

Bis auf Weiteres wird im Freilandmuseum ab sofort zwei Mal im Monat gebacken. Bisher stand der Backtag an jedem letzten Samstag eines Saisonmonats auf dem Programm. Nun wird das Backhaus jeweils zusätzlich zur Monatsmitte in Betrieb genommen. Die nächsten Termine sind am 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 15.8. und 29.8.2020.

Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen gelten derzeit reduzierte Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Ermäßigungsberechtigte 2,50 Euro, Familien 8,50 Euro. Weitere Informationen rund um den Museumsbesuch unter freilandmuseum-fladungen.de.