Schatz finden und jetzt lachen: Ã–kumenische Segensfeier fÃ¼r Paare am Valentinstag, Zehn Jahre MehrWegGottesdienst zwei Tage spÃ¤ter

SCHWEINFURT – Mittlerweile zur Tradition geworden ist der ökumenische Gottesdienst am Valentinstag in der St. Johanniskirche Schweinfurt. Unter dem Titel „Ich habe einen Schatz gefunden“ laden in diesem Jahr Gemeindereferentin Birgit Kestler (Kath. Ehe- und Familienseelsorge) und Pfarrer Heiko Kuschel (Ev. Citykirche) Paare jeden Alters ein, sich an verschiedenen Stationen neu zu begegnen und sich als Paar für den gemeinsamen Weg segnen zu lassen.

Egal, ob frisch verliebt oder schon seit über 50 Jahren verheiratet: Am Valentinstag steht die Liebe und die Beziehung zueinander im Mittelpunkt. „Kommen Sie dazu, vertiefen Sie an den Stationen Ihr gegenseitiges Verständnis, entdecken Sie Ihre Liebe neu – und gehen Sie gemeinsam gesegnet und gestärkt wieder hinaus“, heißt es seitens der Kirche.

Seit zehn Jahren laden Evangelische Citykirche und Katholische Citypastoral Schweinfurt gemeinsam zur Gottesdienstreihe „MehrWegGottesdienst“ ein. Im Gottesdienst am 16.02. um 17:30 in St. Johannis Schweinfurt wird es daher am Rande einen kleinen Rückblick auf die Highlights aus zehn Jahren geben, bei dem die Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer wie gewohnt selbst aktiv werden können. Schon jetzt lädt das Archiv auf www.mehrweggottesdienst.de dazu ein, in den Programmen, Texten und Fotos der vergangenen Gottesdienste zu stöbern.

„Bitte lachen Sie jetzt“ lautet der Titel des 39. MehrWegGottesdienstes. Er nimmt im Fasching das Masken-Motiv aus dem ersten Gottesdienst von 2010 auf. Trotzdem geht es um mehr als nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Der Gottesdienst fragt weiter: Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie Lust, da mitzumachen, fahren Sie voll drauf ab? Oder ziehen Sie sich eher zurück und lassen die anderen mal machen?

Ausgelassenes Treiben, selbst bei uns hier in Franken. Und doch, manchmal wirkt es aufgesetzt: Was verbirgt sich hinter den Masken? Wie bin ich wirklich? Kann ich einfach ausgelassen fröhlich sein, welche Traurigkeit steckt tief in mir drin? In dem offen gestalteten Gottesdienst ist Zeit und Möglichkeit, über diese Fragen selbst nachzudenken.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst wieder von der Band Mehrblick.

Gleich noch der Hinweis auf einen Gottesdienst zum Abschluss der Frauenwochen am Sonntag, 08. März 2020 um 10.00 in der St. Salvator-Kirche

herzensschwer_federleicht

Im Laufe unsere Lebens werden wir immer wieder mit Veränderungen konfrontiert – persönlich, beruflich, privat durch Heirat, Geburt, Verluste, Umzüge und noch vielem mehr. Es sind Wendepunkte, die das Leben mit sich bringt. Das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue ist noch nicht ganz da. Alles wird schwer, wir tragen Lasten – auf den Schultern, in unseren Herzen.

Mit dem Titel des heutigen Gottesdienstes zum Abschluss der Frauenwochen „herzenssschwer_federleicht“ wollen wir versuchen dieses Erleben von Wendepunkten in einer bildlichen Sprache zu fassen. Über Wendepunkte im Leben nachdenken – vollzieht sich zwischen den Erfahrungen.

In der Bibel ergeht es auch Maria Magdalena so, als sie am Ostermorgen fassungslos am leeren Grab steht. Es ist eine bewegende und gleichzeitig bewegte Geschichte im Johannesevangelium. Sie vollzieht eine Wendung und kommt uns dabei im Erleben unserer eigenen Wendepunkte ganz nah.

Frau Pfarrerin Weigel und die Vorbereitungsteams, der Sozialdienst katholischer Frauen sowie die Dekanatsfrauenbeauftragen, laden sehr herzlich zu diesem ökumenischen Gottesdienst ein.