Schweinfurt im FrÃ¼hling mit kalter Sonne und fast ohne BevÃ¶lkerung im Freien

SCHWEINFURT – Die Sonne scheint. Alles wunderbar! Alles? Nein! Erstens ist es trotzdem noch ziemlich frisch draußen (kein Scherz, obwohl 1. April ist) und zweitens gilt ja nach wie vor, dass man sein Zuhause nur in Notfällen verlassen soll. Spazierengehen ist freilich erlaubt.

Sandra Bernadatt Grätsch war deshalb – wie bereits vor ein paar Tagen Ende März an Mainleite und Peterstirn – mal in den Wehranlagen unterwegs und drehte einen Film über Schweinfurt im Frühling fast ohne Bevölkerung im Freien. Ach, ist es nicht herrlich schön bei uns daheim in der Kugellagerstadt?