Wer hat Lust, an pflegebedÃ¼rftige Menschen zu Ostern kreative Post zu senden?

SCHWEINFURT / MAIN-RHÖN – In einer Pressemeldung ruft die Diakonie zu einer neuerlichen Osteraktion auf, bei der es darum geht, kreative Post an pflegebedürftige Senioren/innen zu versenden. Hier der Aufruf.

„Wir von der Diakonie in der Region Main-Rhön mit Kitzingen möchten in diesem Jahr zu Ostern erneut dazu aufrufen, Post an pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren zu verschicken. Ganz egal, ob Ihr einen Brief schreiben möchtet oder die Kinder etwas malen oder basteln möchten, der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Da unsere ältere Generation derzeit leider erneut kaum Besuche empfangen darf, wird sie sich ganz besonders über etwas Abwechslung in ihrem Alltag freuen.

Also, seid Ihr dabei? Dann sucht Euch einfach eine unserer stationären Einrichtungen oder ambulanten Dienste aus unserer Liste aus und versendet Eure Glücksmomente zu Ostern! Die Briefe werden pünktlich zum Osterfest an unsere Seniorinnen und Senioren verteilt. Natürlich könnt Ihr auch gerne Post an eine andere Einrichtung bei Euch um die Ecke verschicken.

Adressiert Euren Brief am besten an die Einrichtung/Diakoniestation mit dem Stichwort „Glücksmomente“, dann können wir die Post direkt zuordnen.

Wir freuen uns auf viele Glücksmomente zum Osterfest!“