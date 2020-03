Schweinfurter Rathaus schlieÃŸt ab 12:00 Uhr fÃ¼r den Parteiverkehr – auch Jobcenter und Wildpark machen dicht

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Wie die Stadtverwaltung am heutigen Vormittag, 16. März, beschlossen hat, ist das Rathaus ab 16. März, 12:00 Uhr für den Parteiverkehr geschlossen.

In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, sich per E-Mail oder telefonisch an das entsprechende Fachamt oder an den Bürgerservice der Stadt Schweinfurt zu wenden (buergerservice@schweinfurt.de, 09721 51-0).

Persönliche Termine können nur im Ausnahmefall und ausschließlich nach telefonischer Absprache und Vereinbarung wahrgenommen werden.

Diese Entscheidung fiel im Nachgang zur Pressekonferenz des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der auf Grund der aktuell weiter steigenden Ausbreitung des Coronavirus den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen hat.

Demnach schließt mit sofortiger Wirkung auch der Schweinfurter Wildpark seine Pforten. Ebenfalls von einer Schließung betroffen ist das Jobcenter. Die Mitarbeiter sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auch hier gilt: dringende persönliche Vorsprachen sind nur nach telefonischer Vereinbarung im Rathaus möglich.

Die gesamte Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahmen. „Auch wir wollen das Möglichste dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auf der Homepage der Stadt Schweinfurt www.schweinfurt.de finden Sie aktuelle Informationen zum Thema. Unter Rathaus & Politik finden Sie außerdem den Link zu unseren Serviceleistungen A-Z mit allen relevanten Kontakten zu den unterschiedlichen Fachbereichen“, heißt es in einer Pressemeldung.