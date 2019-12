Schweinfurter Winterdorf ab dem 28.12.: Die vierte Ausgabe lockt mit attraktivem Musikprogramm

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Der Verein GenussReichStadt Schweinfurt veranstaltet dieses Jahr ab dem 28. Dezember bereits zum vierten Mal das Schweinfurter Winterdorf auf dem Marktplatz; wieder oberhalb des Rückert-Denkmals.

Die Besucher erwartet an allen Tagen eine gemütliche Atmosphäre und ein hochkarätiges musikalisches Rahmenprogramm. Auf der Winterdorf-Stage geben in diesem Jahr insgesamt neun Music-Acts ihr Können zum Besten und untermalen so das Ambiente und den besonderen Charakter der Veranstaltung.

Gerade zwischen den Weihnachtstagen und der ersten Januarwoche, wenn die Familien den Stress der Vorweihnachtszeit hinter sich haben und die Ferien genießen können, bietet das Winterdorf einen wunderschönen Anlaufpunkt, der zudem die Innenstadt belebt.

Zur Eröffnung begrüßt die amtierende Schweinfurter Weinprinzessin Kristin Müller das Publikum und steht dann abwechselnd im Ausschank vom Dahms Glühweinhäusle und dem Rückert-Häusle bis ca. 19:30 Uhr. Wer ein Autogramm möchte, hat hier die beste Gelegenheit.

Der Veranstaltungszeitraum des Winterdorfes geht vom 28.12.2019 bis zum 06.01.2020, geöffnet ist täglich zwischen 11:00 und 21:00 Uhr (28.12. ab 17:00 Uhr). Am Neujahrstag bleibt das Winterdorf geschlossen. Sonntag, der 06.01. ist Familientag, an dem die Schausteller bis 18:00 Uhr vergünstigte Speisen und Getränke anbieten. Desweiteren backen die GenussReichStädter am Familientag zusammen mit den Kindern Stockbrot über der Feuerschale; der Erlös kommt der Schweinfurter Kindertafel zugute.

Im gastronomischen Bereich hat ich einiges getan; so stehen in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Foodtrucks auf dem Winterdorf. Zum einen Lumber Jack / Jack´s Tasty (Angus Beef Burger und New York Hot Dogs und Poutine) und zum anderen Mexican Soul Food (Burritos, Wraps und Tacos). Aber auch Alt-Bekannte wie das Dahms Glühweinhäusle (Glühwein, Frankenwein, Secco und das allzeitbeliebte heiße Pfläumchen), das Rückert-Häusle (Rhöner Fruchtglühweine und kulinarische Köstlichkeiten) und Meier´s Grill (verschiedene Bratwürste, Bratwurst-Sandwiches, Baked Beans, Krautsalat, Fleischküchle im Roggenbrötchen und Pommes Frites) runden das Angebot ab.

Für eine behagliche Atmosphäre ist ebenfalls gesorgt. Durch die kompakte Stellweise und der dekorativen Ausschmückung bekommt das Winterdorf einen besonderen Wohlfühlcharakter, der dazu einlädt, auch mal länger zu verweilen. Den Mittelpunkt des Winterdorfs bilden fünf schöne mit Holz befeuerte Öfen, an denen sich die Besucher an den kalten Tagen aufwärmen können.

Christian Störcher, Organisator des Vereins zeigt sich glücklich darüber, dass das Schweinfurter Winterdorf so gut angenommen wurde und einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt gefunden hat. Er betont, dass der Verein als Veranstalter das Schweinfurter Winterdorf im Ehrenamt stemmt und bedankt sich bei allen Sponsoren, die diese Veranstaltung mit Ihrem Engagement erst möglich machen. Bei dem Kooperationspartner Schweinfurt erleben bedankt man sich für die tolle Möglichkeit werblich an den Straßentafeln aktiv sein zu dürfen.

Die Sponsoren des Schweinfurter Winterdorf im Einzelnen: Hauptsponsor KERAMIK & STEIN DIETZ Fliesen GmbH, ecobox by amthor, PASE, Ledermann+Zeitgeist, Schäflein, VR-Bank Schweinfurt eG, Translog, Amthor, Madinger Industry Services, Maincor, Roth Bier, rome tec, SKI-Börse Schweinfurt, Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Miramax, HUCO Werbetechnik.

Die GenussReichStädter kennt man bereits von den beiden etablierten Projekten „Schweinfurter Weinprinzessin“ und dem Federweißerfest an der alten Stadtmauer.

Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucher und einen erneuten Erfolg der Veranstaltung.

Programm:

28.12. Mr. Price & Mr. Payne

29.12. JETS Duo

30.12. Monkeyman Solo Acoustic

31.12. Silvester Warmup mit DJ Franky

02.01. Cräckers light Duo

03.01. Rocktankstelle

04.01. High Five

05.01. G-REX Acoustic Jam

06.01. Clueless