Sehenswertes Sommerkino unterm Sternenhimmel: Volkacher Mainschleifenflimmern vom 30. Juli bis 2. August

VOLKACH – Gute Nachrichten für alle Open‐Air‐Kinofans: Das wundervolle Mainschleifenflimmern auf dem romantischen Weinfestplatz in Volkach findet auch in 2020 statt! Vom 30. Juli bis 2. August 2020 werden vor der einzigartigen Kulisse wieder vier ausgesuchte Kino‐Highlights präsentiert.

Den Anfang macht am 30. Juli das deutsche Roadmovie „25 km/h“ mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Am 31. Juli, können sich dann nicht nur Beatles‐Liebhaber von dem Feelgood‐Streifen „Yesterday“ verzaubern lassen, bevor am Samstag, 1. August, die für sechs Oscars nominierte Literaturverfilmung „Little Women“ über die 10 x 5 Meter große Leinwand flimmert. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 2. August, die spannende Kriminalstory „Knives Out“ mit James‐Bond‐Darsteller Daniel Craig in der Hauptrolle.

Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Filme starten – je nach Sonnenuntergang – etwa gegen 21.45 Uhr. Neben jeder Menge Filmgenuss wartet auf die Besucher auf dem von Bäumen umsäumten und bestuhlten Weinfestplatz auch ein tolles Catering‐Angebot. Die Besucher werden am Platz bewirtet. Selbstverständlich haben die Organisatoren ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, um dem Publikum unbeschwerte Abende vor zauberhafter Kulisse zu ermöglichen.

Veranstaltet wird das viertägige Kinofestival von dem Würzburger Unternehmen „die eine… Nacht“, das Jahr für Jahr auch die Marienfeste in einen Open‐Air‐Kinosaal verwandelt. Für das Mainschleifenflimmern kooperieren die kreativen Kinoliebhaber Nico Manger und Steffen Werther mit dem Tourismusverein „Volkacher Mainschleife e.V.“.

Tickets und weitere Infos zum Mainschleifenflimmern gibt es unter www.mainschleifen-flimmern.de und im Vorverkauf auch in der Touristinformation Volkacher Mainschleife; Info-Telefon 09381/40112.

Foto: Nico Manger