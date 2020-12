Silvester ohne Feuerwerk – zumindest die Umwelt wird es Corona danken

In diesem Jahr ist alles anders: an Silvester werden die privaten Feuerwerke wohl größtenteils ausfallen – ein Verkauf von Böllern und Raketen ist ja bundesweit verboten. Mal abgesehen von „Restbeständen“ wird also wohl nur wenig Geknalle stattfinden. Freiwillig tun sich die Bundesbürger und die meisten Menschen der Welt schwer damit. In diesem Jahr hilft Corona somit zumindest der Umwelt.

Es gilt die Notaufnahmen und Intensivstationen zu entlasten.

Ein Feuerwerk ist schön anzusehen. Es hat aber leider auch negative Seiten: Verbrennungen, Augenverletzungen und Hörschä­digungen beschäftigen zu Silvester die Notaufnahmen. Auch Explosionsschäden und andere Sach­schäden an Fahrzeugen und Gebäuden, der Eintrag von Plastik in die Umwelt, enorme Müllmengen, verängstigte Haustiere sowie ökologische Schäden und die Störung von Wildtieren sind ein großer Nachteil des Spektakels.

Feinstaub – davon haben wir auch ohne Silvester genug

Jährlich werden rund 2.050 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern frei gesetzt, der größte Teil davon in der Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa einem Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland. Die Auswertungen von Luftdaten zeigt, dass am ersten Tag des neuen Jahres die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub vielerorts so hoch ist, wie sonst im ganzen Jahr nicht.

Was steckt in den Feuerwerkskörpern?

Je nach Typ bestehen Feuerwerkskörper zu 60–75 % aus Hüllen, Konstruktionsteilen und Verpackungen, für die Papier, Pappe, Holz, Ton und Kunststoff verwendet werden. Die restlichen 25–40 % sind pyrotechnische Sätze, die überwiegend aus Schwarzpulver, einer Mischung aus Kaliumnitrat, Holzkohle und Schwefel bestehen. Für Knallen, Pfeifen und Farben sorgen sogenannte Effektsätze. Strontium-, Kupfer- und Bariumverbindungen färben die Raketen rot, blau bzw. grün.

Auswertungen des Umweltbundesamtes

Auswertungen der Daten aus den Messnetzen der Länder und des Umweltbundesamtes zeigen, dass am ersten Tag des neuen Jahres die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub vielerorts so hoch ist wie sonst an keinem anderen Tag im ganzen Jahr. PM10-Stundenwerte um 1.000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft (µg/m³) sind

in der ersten Stunde des neuen Jahres in Großstädten keine Ausnahme. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 betrug die mittlere PM10-Konzentration der städtischen Messstationen in Deutschland circa 18 µg/m³.

Quelle: Umweltbundesamt