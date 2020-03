Sind alle Piloten untreu? Premierenlesung fÃ¼r Christiane Landgrafs drittes Buch â€žPilotentochter â€“ Ehebruch mit Todesfolgeâ€œ

Teilen Facebook

DITTELBRUNN – Am Sonntag, den 29. März 2020 erscheint der dritte romantische Fernweh-Thriller „Pilotentochter – Ehebruch mit Todesfolge“ der in Dittelbrunn aufgewachsenen Autorin Christiane Landgraf im Wellengeflüster Verlag. Die Premierenlesung wird am Erscheinungstag um 18 Uhr in der Volksschule am Tannigweg 2, 97456 Dittelbrunn stattfinden, in der Christiane Landgraf bereits 2017 und 2018 Lesungen für ihre ersten beiden Bücher gegeben hat.

Die Organisation der Veranstaltung liegt erneut in den Händen des Dittelbrunner Kulturvereins KuSiDi e.V., der sich ganzjährig um kulturelle Highlights in allen Ortsteilen der Gemeinde Dittelbrunn kümmert. KuSiDi lädt Thriller-Liebhaber, die Spannung gewürzt mit Fernweh, Romantik, Humor und einem aktuellen Bezug lieben zu einer Lesung, Diskussionsrunde und Signierstunde mit Christiane Landgraf ein. Der Eintritt ist kostenfrei. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Die musikalische Untermalung des Events übernimmt der bekannte Dittelbrunner Entertainer, Filmemacher und Event-Manager Rüdiger Wolf.

Zum Inhalt von „Pilotentochter – Ehebruch mit Todesfolge“: In einem spanischen Hotelzimmer wird die Geschäftsfrau Ariadna Gonzalez erschlagen aufgefunden. In Bangkok wird kurz darauf eine Prostituierte ermordet. Zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten! Zwei Morde, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. All das sollte Pilotentochter Jana nicht tangieren, hätte ihr Vater nicht mit beiden Mordopfern geschlafen. Für die behütet aufgewachsene Jana, die ihre Eltern immer als Traumpaar gesehen hat, bricht die Welt zusammen. Entgegen aller Indizien kann Jana nicht glauben, dass ihr Vater ein Mörder sein soll. Ihre eigenen Nachforschungen bringen sie nicht nur an den Rand ihrer Kräfte, sondern auch an das Sehnsuchtsziel Mauritius. Die Insel, wo einst die Affären des Piloten begannen.

In „Pilotentochter – Ehebruch mit Todesfolge“ scheitert die Ehe der Eltern von Pilotentochter Jana am Druck verschiedenster Erwartungen der Eheleute selbst und ihres Umfeldes. Fürsorgliche Supermutter, Vorzeigegattin die ihrem Mann stets den Rücken freihält oder taffe und emanzipierte Karrierefrau? Am besten alles in einem. In einer zunehmend schnelllebigen Zeit sind die Möglichkeiten ebenso ungezählt wie die Ansprüche an die aktuelle Rolle der Frau. Nicht wenige Frauen zerbrechen am – oft vorwiegend selbst kreierten – Erwartungsdruck, denn keine kann ohne Hilfe von außen alles gleichzeitig sein. Aber es ist nicht en vogue das sich selbst oder gar Dritten einzugestehen, sich seine eigene Nische zu suchen und diese frank und frei zu leben. Der dritte romantische Fernweh-Thriller von Christiane Landgraf ist nicht nur eine spannende (Urlaubs)lektüre, sondern auch eine Liebeserklärung an alle selbstbestimmt lebenden Frauen, die sagt: Es ist mehr als nur okay, wenn man nicht in allen möglichen Frauenrollen gleichzeitig brilliert.

Christiane Landgrafs Schreibe ist wie ein Pfannenwender mit Schöpfkelle am Griff. Sie vereint Aspekte, die so bisher noch nie zusammengeführt wurden und begeistert damit vor allem Frauen zwischen 20 und 60 Jahren. Die romantischen Fernweh-Thriller kombinieren Spannung mit Familiengeschichte, Romantik, ganz viel Fernweh/Reiseinspirationen aus Landgrafs eigener Erfahrung und einer Prise Humor. Aufhänger ist in der Regel ein brisantes und aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema, wie die Technologie der selbstfahrenden Autos in „Social Rating“ und „Social Hideaway“ oder die Herausforderungen der aktuellen Frauenrolle im 2020 erscheinenden ersten Band der Pilotentochter-Reihe.

Weitere Informationen über Christiane Landgraf stehen zur Verfügung unter www.christiane-landgraf.de