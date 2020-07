SPD Kreistagsfraktion besichtigte das ehemalige TruppenÃ¼bungsgelÃ¤nde BrÃ¶nnhof

ÜCHTELHAUSEN – Im Rahmen der Reihe „Fraktion vor Ort“ besichtigte die SPD Kreistagsfraktion gemeinsam mit Landrat Florian Töpper und Üchtelhausens neuem Bürgermeister Johannes Grebner das ehemalige Truppenübungsgelände Brönnhof.

Unter der Führung von Gerd Geiß beschäftigten sich die Kommunalpolitiker mit dem Gebiet, das seit 2015 als nationales Naturerbe geschützt ist, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Dabei betonten Landrat Töpper, wie auch Bürgermeister Grebner die Einzigartigkeit des Brönnhofs, der im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist. „Eine touristische Nutzung muss im Einklang mit der Natur erfolgen“, so Landrat Töpper.

Der Bundesforstbetrieb arbeitet gegenwärtig an einem Konzept zur Ausweisung von Rad- und Wanderwegen, worauf sowohl Bürgermeister Johannes Grebner als auch Landrat Florian Töpper große Hoffnungen setzen, um Umweltbildung und Naturschutz in diesem artenreichen und schützenswerten Gebiet in Einklang zu halten. Bürgermeister Grebner kann sich eine nachhaltige touristische Nutzung des Brönnhofs gut vorstellen. Denkbar ist nach seiner Aussage auch die Erzeugung erneuerbarer Energien auf den vorhandenen baulichen Anlagen.

Auf dem Foto: Das Bild zeigt von links Landrat Florian Töpper und die Kreisräte Dr. Manfred Klein, Hans Fischer, Stefan Rottmann, Doris Schneider, Johannes Grebner, Gottfried Schemm, Erich Servatius, Markus Hümpfer, Hartmut Bräuer

Foto: Martina Braum