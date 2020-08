Spendenaktion im September zum Erhalt: Poetry Slam – Ohne Worte. Dankbar.

SCHWEINFURT – Jährlich über dreißig Künstler finden sich zu Manfred Mangers Poetry Slams seit nunmehr 14 Jahren auf der Bühne in der Disharmonie ein. Ein stets volles Haus und lokale Unterstützer und Sponsoren ermöglichten diese Entwicklung und verschafften jährlich 700 Zuschauern einen Genuss an Wortakrobatik und Bühnenpoesie.

Nicht mitgerechnet die Sonderveranstaltungen, wie etwa der deutschlandweit renommierte Jazz Poetry Slam um das Trio von Anton Mangold, U20 Poetry Slams oder die Poetry Slams, die aus dieser Arbeit heraus mit hiesigen Partnern in Kitzingen, Münnerstadt und Werneck entstanden sind.

Bis die Coronapandemie auch dieses Kulturevent zum Erliegen brachte. In Zusammenarbeit mit den genannten Städten wird für die neue Saison ein Konzept erarbeitet. Freilich richtet es sich nach allen erdenklichen Hygienestandards, keiner aber kann vorausschauen, was im Herbst/Winter möglich sein wird.

Gleichzeitig wird es existenziell eng. Bereits jetzt sind schon sechs Veranstaltungen ausgefallen. Nicht mitgezählt: Moderationen, Fortbildungen, Workshops. Den Poetry Slam in Schweinfurt zu erhalten, ist nun Anliegen des Vereins wortARTikulation Schweinfurt e.V., der aus Manfred Mangers literarischer Jugendarbeit, die er 2007 begann, 2009 als gemeinnütziger Verein hervorging.

Die Idee: Ein Poetry Slam – Ohne Worte. Der Saisonauftakt musste bereits abgesagt werden, da er unmittelbar nach den Ferien unplanbar gewesen wäre. Für diese abgesagte Veranstaltung kann man nun bei nachstehenden Stellen beliebig viele Spendentickets erwerben, um den Poetry Slam in Schweinfurt am Leben zu erhalten. Ab zwanzig Euro, also ab zwei Tickets, können auch Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Bei analogen Käufen bittet man eine Mailadresse oder Telefonnummer zu hinterlassen wenn man eine Spendenquittung erhalten möchte. Die Aktion endet am 30. September 2020

Für die monatlichen Poetry Slams ab Oktober gilt: Fällt eine Veranstaltung coronabedingt aus, kann der Käufer entscheiden, ob er sein Geld zurück haben möchte oder eben spendet.

Spendentickets für „Poetry Slam – Ohne Worte“ sind erhältlich bei:

Buchhandlung Collibri – Markt 19, 97421 Schweinfurt (online und analog)

www.dichter-schlachtschuessel.de

Disharmonie – Gutermann-Promenade 7, 97421 Schweinfurt

09721 28895 – info@disharmonie.de

Direkt-Überweisung an:

wortARTikulation Schweinfurt e.V.

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge

DE14793501010021067764