Street-Art-Projekt von Thomas BaumgÃ¤rtel: Schweinfurt darf sich auf eine gesprayte â€žImpfbananeâ€œ freuen

SCHWEINFURT – Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Schweinfurt, Sebastian Remelé, kommt es zu einem Street-Art-Projekt von Thomas Baumgärtel. Zu der Kunstaktion laden der Kunstverein Schweinfurt e.V. in Kooperation mit der Kunsthalle Schweinfurt ein.

Der Pressetermin findet kommende Woche am Leopoldina-Krankenhaus statt – mit einer Sprayaktion des Künstlers in Anwesenheit von OB Remelé.

Impfbereitschaft stärken, Solidarität in der Krise zeigen, Institutionen zur Pandemie-Bekämpfung wertschätzen – gemeinsam mit Thomas Baumgärtel und seiner eigens kreierten „Impfbanane“ geht die Kunsthalle das in Süddeutschland einzigartige Street-Art-Projekt an!

„Impfen? Ja, klar!“ ist die eindeutige Meinung des Bananensprayers, der seit 1986 international mehr als 4.000 Kunsteinrichtungen mit seiner gesunden (!) Spraybanane ausgezeichnet und enorme mediale Resonanz erreicht hat. Die Banane ist für ihn vielschichtiger Bedeutungsträger: Als „zutiefst deutsche Frucht“ und Symbol der Wende, von der zynischen „Bananenrepublik“ bis zum Symbol der letztlich wiedergewonnenen Freiheit. Der „Bananensprayer“ hat sie zum Kunstwerk erhoben. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Medizin ist bei Baumgärtel zudem nicht neu, sollte er doch schließlich selbst Mediziner werden und absolvierte seinen Zivildienst in einem Krankenhaus.

„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst“ schrieb schon Schiller. Und nun steht Baumgärtels illustres Freiheitszeichen Pate für eine völlig neue zu bewältigende Krise, die nur durch die eine breite Impfkampagne bekämpft werden kann. Dafür sind Solidarität und Zusammenhalt gefragt, die das Street-Art-Projekt um die Impfbanane nun als Zeichen in Medien und Gesellschaft stärken soll!

Die Impfbanane, ob aufwändig von Baumgärtel gesprayt, oder als Aufkleber, verbreitet sich an Krankenhäusern, Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken bereits im Rheinland und vor allem um Baumgärtels Heimatstadt Köln. Der WDR berichtete bereits ausgiebig.

Nun holen sie der Kunstverein Schweinfurt e.V und die Kunsthalle Schweinfurt unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeister Sebastian Remelé auch nach Süddeutschland, um (Impf-)Initiative zu zeigen.

Bürger können mithelfen, kreativ die Krise zu meistern: Mit Stickern für die Praxisscheibe oder Buttons für sich und Freunde können sie (zum Kostenpreis) Teil der sozialen, partizipativen Kunstaktion werden! Sticker und Buttons können Interessierte über den Kunstverein Schweinfurt e.V. und, sofern geöffnet, an der Kasse der Kunsthalle Schweinfurt erhalten.