Tourist-Information Schweinfurt 360Â°: Die neuen BroschÃ¼ren fÃ¼r Schweinfurt Stadt und Land sind ab sofort erhÃ¤ltlich

SCHWEINFURT STADT UND LAND – Die neue Broschüre für öffentliche Gästeführungen in Schweinfurt Stadt und Land ist ab sofort in der Tourist-Information Schweinfurt 360° erhältlich. Es beginnt im Januar mit der Nachtwächterführung.

Auch in diesem Jahr gibt es ein großes Spektrum an Gästeführungen zu den verschiedenen Themenbereichen, Kultur, Gewand, Natur und Genuss. Neben den klassischen Altstadtführungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten ist eine vielfältige Auswahl an Gewandführungen oder auch Naturführungen im Angebot.

Auch neue Gästeführungen wurden kreiert und sind in die Broschüre mit aufgenommen. Im Rahmen der Frauenwochen wurde ein zweiter Teil die Gästeführung „Frauen werden sichtbar“ entwickelt und ist im neuen Gästeführungsprogramm enthalten. Unter dem Motto „Wahr oder nicht wahr?“ begeben Sie sich auf Rätseltour durch Schweinfurt und gehen alten Überlieferungen detektivisch auf den Grund. Bei der neuen Führung zu den Märkten der Stadt wird auf die Weiterentwicklung der Märkte, des Marktwesens und der Plätze eingegangen.

Kurzentschlossene können ab April wieder an den einstündigen Altstadtführungen teilnehmen, die bis Ende Oktober regelmäßig jeden Samstag um 14.00 Uhr stattfinden.

Alle Tickets zu den öffentlichen Führungen sind in der Tourist-Information Schweinfurt 360° erhältlich.

Für eigene Gruppenführungen ist eine separate Broschüre mit einer umfangreichen Auswahl an buchbaren Programmen erhältlich. Eine schöne Möglichkeit zu einem Event, wie zum Beispiel zum Betriebsausflug, Klassentreffen oder auch zu einer Geburtstagsfeier, exklusiv einen Stadtführer zu buchen.

10 Jahre Tourist-Information Schweinfurt

Zum 10-jährigen Jubiläum der Tourist-Information Schweinfurt finden 2020 10 Veranstaltungen in Stadt und Landkreis statt. Sie können zwischen urtypischen Schlachtschüsseln, Schifffahrten auf dem Main mit Wanderblech oder den Hergolshäuser Musikanten, Bustouren in den Landkreis, einer Familien-Erlebnis-Tour durch den Wildpark, Wine & Dance beim Weingut Geßner, einer Wanderung zum Almrösl sowie einer 10er Weinprobe in der Weinstube Dahms wählen. Tickets sind ab sofort in der Tourist-Information erhältlich. Wir freuen uns, Sie bei der ein oder anderen Aktion begrüßen zu dürfen!

Veranstaltungen 1. Halbjahr 2020

Ebenfalls neu erschienen ist die Veranstaltungsübersicht 2020 über die wichtigsten Veranstaltungen im 1.Halbjahr in Stadt und Landkreis Schweinfurt.

Diese und weitere Broschüren und Informationen gibt es in der Tourist-Information Schweinfurt 360°, Rathaus-Markt 1, 97421 Schweinfurt, Tel 09721 51 3600 oder im Download unter www.schweinfurt360.de.

Öffnungszeiten der Tourist-Information Schweinfurt 360°:

November bis März: Mo – Fr: 10-16 Uhr

April bis Oktober: Mo-Fr 10-18 Uhr und Sa 10-16 Uhr

Nachtwächterführung im Januar

Das Gästeführungsjahr 2020 startet am Sonntag, 19.01.2020 um 19.00 Uhr mit einem Nachtwächterrundgang.

Wenn die Schweinfurter Bürger schlafen gehen, dann schlägt die Stunde des Nachtwächters. Mit seiner Laterne und Hellebarde führt Herr Wunder am 19. Januar durch das Schweinfurt im 19. Jahrhundert. Auf dem Weg durch die romantischen Gassen und entlang der alten Stadtmauern erzählt er Anekdoten und Geschichten aus der Zeit als Schweinfurt seine Reichsunmittelbarkeit verlor und bayrisch wurde.

Die Karten für die Nachtwächterführung sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Schweinfurt360° erhältlich.