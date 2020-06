Tribute an Depeche Mode: Remode kommen am 28. Mai 2021 in die WÃ¼rzburger Posthalle

Tribute an Depeche Mode: Remode kommen am 28. Mai 2021 in die Würzburger Posthalle

WÜRZBURG – Remode ist die angesagteste Depeche Mode Tributeband aus Deutschland. Keine andere reicht so nah an die Power und Leidenschaft der Jungs aus Basildon heran wie diese Band aus Bielefeld. Nachzuhören am Freitag, 28. Mai 2021 in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Was im Januar 2006 zunächst als Fan-Projekt für ein einziges Konzert auf einer Depeche-Mode-Party geplant war, sollte sich kontinuierlich weiterentwickeln. Die Resonanz der Zuschauer beim Bühnen-Debut war seinerzeit so groß, dass man sich kurzerhand dazu entschied, das Projekt Remode weiter auszubauen und zu perfektionieren. Mit dem Konzept „Das Original ist der Gral“ und einem handgemachten Fundament aus Bass, Gitarre und Schlagzeug erspielte sich Remode schnell eine treue und stets wachsende Fangemeinde.

Die Erfolgsgeschichte von Remode fand bereits 2007 ihren ersten Höhepunkt. So titelte das Musikmagazin Subway Remode zur „Europas besten Depeche-Mode-Tribute-Band“. Gefeiert wurde das mit einem Konzert in der Braunschweiger Volkswagenhalle vor über 4000 begeisterten Besuchern. Mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz und bestechender Authentizität brachte Remode ab diesem Zeitpunkt auch die kritischsten Stimmen schließlich zum Mitsingen. Von Depeche Mode erwartet die Fangemeinde viel, von einer Tributeband ungleich mehr. Dieser Herausforderung stellt sich die Band ohne Kompromisse.

In den letzten Jahren wird Remode meist als Headliner und damit Höhepunkt eines Veranstaltungsabends gebucht. Remode weckt Emotionen, die man so nur auf einem Konzert von Depeche Mode erleben kann.

Homepage-Link: posthalle.de/programm/remode

Facebook-Link: www.facebook.com/events/1644305999053596/

Vvk.-Preis: 20 € (zzgl. Gebühren)

Ticketlink: posthalle.reservix.de/p/reservix/event/1575273

Abendkasse: erhöhter Abendkassenpreis