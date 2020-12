Ãœberraschung gelungen: Paul Maar liest fÃ¼r Patienten und Mitarbeiter des Leopoldina-Krankenhauses

SCHWEINFURT – Die Leitung des Leopoldina-Krankenhauses überrascht Patienten und Mitarbeiter mit einem außergewöhnlichem Kulturprogramm. Der Sohn der Stadt Schweinfurt und bekannte Kinder- und Jugendbuchautor Paul Maar laß am 22.12. in der St. Stepanus Kapelle des Krankenhauses aus seinem autobiografischem Roman „Wie alles kam Roman meiner Kindheit“.

Über den internen Kirchenkanal „Leo“ und die Facebook-Seite „St. Stephanus Kapelle Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt“ konnten die Patienten in ihren Zimmern die Lesung verfolgen. Ebenso die Mitarbeiter/-innen, welche über die Mitarbeiter-App per Livestream an dieser Lesung teilnehmen konnten.

Entstanden war die Idee zu dieser außergewöhnlichen vorweihnachtlichen Kulturveranstaltung in Coronazeiten nachdem Jürgen Winter, Geschäftsführer des Leopoldina-Krankenhauses, den Roman Maars gelesen hatte. Maar und Wolfang Stute, der für die musikalische Begleitung der Lesung sorgte, sagten sofort zu, als das Leopoldina mit seiner Bitte an sie herantraten.

Nach entsprechenden coronabedingten Absprachen und organisatorischen Vorarbeiten, wie dem Aufbau der technischen Voraussetzungen für die digitale Übertragung, begrüßten der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Jürgen Winter schließlich am 22.12. um 18.00 Uhr pünktlich die Künstler und dankte Herrn Maar und Herrn Stute für ihr Kommen. Als kleine Präsente, auch über die Lesung hinaus, brachte Paul Maar handsignierte Exemplare seiner Bücher mit.

Die Resonanz bei den virtuellen Zuhörern sei ausgesprochen gut gewesen, so das Krankenhaus. „Wir haben viele dankende Worte erhalten“, so die Organisatoren. „Die Veranstaltung sei ein echtes Highlight in diesen Zeiten gewesen.“

Foto: Christian Kirchner