UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Denkmalpflege im Landkreis Schweinfurt: FÃ¶rderung der Bayerischen Landesstiftung fÃ¼r Sanierungsprojekte in Egenhausen und Gernach

Unterstützung für Denkmalpflege im Landkreis Schweinfurt: Förderung der Bayerischen Landesstiftung für Sanierungsprojekte in Egenhausen und Gernach

EGENHAUSEN / GERNACH – Mit Zuschüssen von insgesamt 19.500 Euro unterstützt die Bayerische Landesstiftung zwei Sanierungsvorhaben in der Region Schweinfurt und Gerolzhofen. Dies teilten Staatssekretär Gerhard Eck MdL und Landtagsabgeordnete Barbara Becker (beide CSU) nach der heutigen Sitzung des Stiftungsrates in München mit.

Beide zeigten sich sichtlich erfreut über die Aufnahme zweier Projekte in die Förderliste. Folgende Projekte erhalten Zuschüsse:

Für die Sanierung des ehemaligen Katholischen Pfarrhauses im Ortsteil Egenhausen des Marktes Werneck, wurde ein Zuschuss von 2.500 Euro von der Bayerischen Landesstiftung bewilligt, was 7,4 % der zuwendungsfähigen Kosten ausmacht.

Ebenso wurde der Antrag der Katholischen Kirchenstiftung für die Sanierung der Turm- und Dacheindeckung der Filialkirche St. Ägidius im Kolitzheimer Ortsteil Gernach von der Bayerischen Landesstiftung mit 17.000 Euro bewilligt. Dies entspricht 8,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

„Die Fördermittel der Bayerischen Landesstiftung leisten einen wertvollen Beitrag für den Erhalt der historischen Gebäude in unserer Heimat. Oft werden durch die ergänzende Förderung der Bayerischen Landesstiftung Sanierungsvorhaben erhaltenswerter Baudenkmäler überhaupt erst möglich,“ sind sich beide Abgeordnete einig. „Die Berücksichtigung beider Vorhaben in der jetzigen Förderrunde freut uns sehr. Damit können beide Baudenkmäler unseren nachfolgenden Generationen erhalten bleiben“, so Barbara Becker und Gerhard Eck.