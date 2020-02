Unterwegs mit Kirche und Diakonie: Das neue Fahrtenprogramm ist erschienen

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Wie jedes Jahr veranstaltet die Evangelische Kirche und die Diakonie Schweinfurt wieder ihre Tagesfahrten und Exkursionen. Dazu ist nun das aktuelle Fahrtenprogramm 2020 „Unterwegs mit Kirche und Diakonie“ erschienen.

Rund 13 Tagesfahrten und Exkursionen bieten dieses Jahr die Evangelische Kirche und die Diakonie Schweinfurt an. Die erste Tagesfahrt in diesem Jahr begrüßt den Frühling und startet am 26. März. Die Fahrt geht in das malerische Ostheim vor der Röhn, genannt die Perle von Streu. Hier vereinen sich Mittelalter und Moderne, Tradition und frische Ideen. Am Samstag, dem 25. April steht ein Besuch der bekannten Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall auf dem Programm. Dort werden in Wechselausstellungen Kunstwerke aus der privaten Sammlung des bekannten Unternehmers Reinhold Würth zu sehen sein.

Die Kunstfahrt in die Werkstatt des Bildhauers Thomas Röthel in Bad Winsheim findet am 27. Juni statt. Der Stahlkünstler öffnet sein Atelier und Skulpturengelände. Erleben kann man „live“, wie ein neues Stahlkunstwerk entsteht. Ein Highlight, welches in diesem Jahr zum 59. Mal stattfindet, ist die Sommerliche Reise mit Bus und Schiff. Leinen Los! heißt es dann auf der „Alten Liebe“ bei der Fahrt auf dem Main. Für die angenehm kühle Brise auf Deck sorgt diesmal der spätere Termin im September. Die diesjährige Mehrtagesfahrt geht ins schöne Saarland. In der Universitätsstadt Saarbrücken stehen dann die Besichtigung des Schlosses und des Schlossparks sowie der Ludwigskirche auf dem Programm. Ein Abstecher nach Saarlouis, der Militär- und Garnisonsstadt, darf nicht fehlen.

Ganz neu im Programm ist die Fahrt in das Industriemuseum Nürnberg am 17. Oktober. In einer ehemaligen Schraubenfabrik aus den 1920er Jahren wird das Arbeitsleben im industriellen Zeitalter, aber auch der Alltag außerhalb von Fabrik und Kontor gezeigt. Traditionell wird das diesjährige Fahrtenprogramm mit einem Gänseessen Ende November abgeschlossen.

Anmeldungen nehmen das Diakonische Werk oder das Pfarramt St. Johannis entgegen. Der Teilnahmepreis beinhaltet immer die Fahrtkosten, Führungen und eventuell Eintrittspreise. Genaueres entnehmen Sie bitte dem Fahrtenprogramm „Unterwegs mit Kirche und Diakonie“.

Das Programm liegt in allen Evangelischen Pfarrämtern, im Seniorenbüro und an vielen weiteren Orten aus. Weitere Infos und Auskünfte erhalten Sie bei dem Diakonischen Werk, Tel. 09721 2087-102 oder im Pfarramt St. Johannis, Tel. 09721 53315210.

Auf dem Bild: Die Stahlskulptur Drehung von Thomas Roethel aus Bad Winsheim