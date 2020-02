Verdienstorden fÃ¼r Miriam Heilmann: Ehrung des Fastnachtverbandes Franken fÃ¼r die Mainberger Schlossgeister

Teilen Facebook

MAINBERG – Aus den Händen von Dieter Kewersun, Beirat im Fastnachtverband Franken (FVF – Bezirk Unterfranken), erhielten in der 1.Sitzung 2020 am Freitag, den 24.01.2020 einige verdiente Schlossgeister hohe Auszeichnungen.

Der Verdienstorden wurde an Miriam Heilmann verliehen. Miriam ist seit 1993 bei den Schlossgeistern aktiv. Sie begann als Tänzerin der Gruppe „Purzelkids“, tanzte viele Jahre in der Jungend- und Stammgarde und ist heute noch aktive Tänzerin bei den „Crazy Dancers“. Außerdem ist Miriam ein unersetzlicher Helfer bei der Saaldekoration, übernimmt die Gästebetreuung und die Ordensübergabe bei den jährliche Faschingssitzungen. Seit 2014 ist sie nun auch im Schlossgeisterpräsidium. Die Schlossgeister bedanken sich mit dem Verdienstorden, der Orden vor dem Till von Franken, bei Miriam Heilmann.

Der Sessionsorden des FVF wurde 2020 an 3 verdiente Schlossgeister überreicht. Regina Moreth ist seit 2015 Tänzerin der Spätlese und seit 4 Jahren in der Schlossgeisterbütt aktiv. Petra Bohrer tanzt ebenso wie Regina seit 2015 bei der Gruppe Spätlese auf der Schlossgeisterbühne. Beide sind auch unersetzliche Helfer bei den Vereinsfesten.Larissa Wolz ist seit 2009 ein Schlossgeist. Sie begann als Mitglied der “Mini-Playpackshow“, tanzte dann in der Jugendgarde und ist seit vielen Jahren aktive Tänzerin der Stammgarde, seit 3 Jahren tanzt Sie nun auch bei den „Crazy Danzers“ mit und trainiert seit 2017 die „Schlossgeisterchen“.

Die Jugendauszeichnung ging 2020 an Hanna Thomsen. Hanna ist seit 2013 ein Schlossgeist, sie war Tänzerin in der Jugendgarde und seit 5 Jahren ein Aktivposten bei den „Wirbelgeistern“.

Auf dem Bild der geehrten Schlossgeister 2020: 2. Gesellschaftspräsident Hans Werner Pförtsch, Sitzungspräsidenten-Duo Maximilian Pförtsch und Kevin Hegmann, Miriam Heilmann, FVF Beirat Dieter Kewersun, Hanna Thomsen, Larissa Wolz, Petra Bohrer, Regina Moreth, 1. Gesellschaftspräsident Christoph Hartmann. Im Hintergrund: Der Schlossgeister-Elferrat auf der Zeitreise 2020 !

Vorankündigung:

Am Sonntag, den 09.02.2020 um 14:31 Uhr findet wieder eine Kinder- und Jugendsitzung mit aktiven Nachwuchsnarren aus der Großgemeinde Schonungen statt. Zu dieser Veranstaltung gibt es dann Eintrittskarten an der Tageskasse im Pfarrheimin Mainberg, ab einer Stunde vor Sitzungsbeginn.

Text und Bild: Michael Hegmann von den Mainberger Schlossgeistern.

Nicht nur die Mainberger Schlossgeister bekommen auf sw1.news einen Platz: Die Faschingsclubs aus allen Orten der Region dürfen sich bei uns präsentieren. Einfach ein paar Zeilen (gerne viele) über die Veranstaltung im Dorf zusammen schreiben und ein paar Fotos mailen – und schon berichten wir. redaktion@sw1.news