Was den Menschen zum Menschen macht: Heitere Verser Eugen Roths im Zeilitzheimer Schlossgarten

ZEILITZHEIM – Eugen Roth schrieb auf – ganz ungeniert – was einem Menschen so passiert. Er drückte mit Worten aus, was uns als Mensch oft sehr bedrückt. Bei einem Leseabend im Schlossgarten (bei Regen im Saal) rezitiert Gisela Groh am Freitag, 10. Juli 2020 um 19:30 Uhr im Schloss Zeilitzheim.

„Heitere Verse“ nannte Eugen Roth bescheiden seine gescheiten, kurzen Gedichte, in denen er mit den Augen eines scharfsichtigen Beobachters karikiert, was den Menschen zum Menschen macht – oder auch zum Unmenschen… Ob für Briefe oder Karten, ob Haaraus- oder Wutanfall, Schnupfen, Liebeskummer, Zahnschmerzen oder Entscheidungsnot, ob für sporadische Pechvögel und klassische Krisenabonnenten, oder ganz einfach was für den kleinen Ärger zwischendurch. Bei Eugen Roth, dem scharfsinnigen Beobachter, findet sich immer etwas, das genau die Situation trifft, worüber man Schmunzeln oder gar herzlich lachen kann.

Untermalt wird die Lesung durch das japanische Trommeln, Taiko, der Taiko-Gruppe KAZAGURUMA (Räder im Wind) aus Güntersleben. Was als gewagte Kombination, Taiko und Rezitation von Texten Eugen Roths, erscheinen mag, hat sich bereits bei früheren Auftritten als harmonische Mischung bewiesen. Taiko fasziniert durch Bewegung und Rhythmus und es erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Klang der Trommeln füllt den Raum und ergreift mit seiner Energie und Wucht die Zuhörer. Das Ensemble spielt mit Freude und Begeisterung Interpretationen traditioneller Trommelstücke und Eigenkompositionen.

Zu einem vergnüglichen Sommerabend im Schloss laden Gisela Groh und die Taiko-Trommelgruppe Kazaguruma ein. Das Ambiente des Schlossgartens (oder bei Regen im Schlossgebäude) unterstützt den Genuss von Text und Klang.

Informationen und Platzreservierung:

Schloss Zeilitzheim

Marktplatz 14, 97509 Kolitzheim

Marina von Halem

Tel. 09381-9389

E-Mail: karten@barockschloss.de

www.barockschloss.de

Foto/Collage: Taiko-Gruppe KAZAGURUMA

Fotograf: Joachim Leukert