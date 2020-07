Weingarten statt Weinfest: An der Peterstirn kÃ¼ndigen sich entspannt-entschleunigte Abende an

Weingarten statt Weinfest: An der Peterstirn kündigen sich entspannt-entschleunigte Abende an

SCHWEINFURT – Die Peterstirn am östlichen Ende von Schweinfurt ist in normalen Jahren zwei Mal für ein komplettes, verlängertes Wochenende DER Treff für Weinfestfreunde. Doch das Weingut Dahms kann aus den bekannten Gründen dieses Event heuer nicht in der Form veranstalten. Statt Weinfest in den Weinbergen gibt´s dort nun eben einen…

… Weingarten! Und das ab kommenden Freitag, den 31. Juli, 17 Uhr. An acht Tagen jeweils von Freitag bis Montag am nächsten und am darauf folgenden Wochenende. Alexander und Jürgen Dahms haben sich diese Veranstaltungsserie ausgedacht und dürften großen Anklang finden.

Jeweils bis 23 Uhr ist chillige Hintergrundmusik zu hören, es tritt keine Band auf. Und es gibt auch keine Abendkasse. Das bedeutet: Man muss sich unter info@dahms-shop.de per Mail ein Ticket im Vorfeld kaufen, bekommt dann als Antwort eine Tischnummer zugewiesen. Der reine Eintrittspreis beträgt 5 Euro, dazu bekommt man für weitere zehn Euro Verzehr-Gutscheine beim Einlass.

In den romantischen Hof über dem Main dürfen die Dahms maximal 400 Leute hereinlassen. Es gibt ein vorgeschriebenes Hygienekonzept, alle Besucher müssen sich natürlich an die vorgegebenen Regeln halten: Desinfektion am Eingang, maximal acht Personen pro Tischgarnitur, Maskenpflicht vom Eingang bis zum Tisch und auf dem Weg zur Toilette. Am Tisch sitzend darf die Maske abgenommen werden.

„Wir müssen natürlich auf Live-Musik verzichten und es gilt ein Tanzverbot, um keinen festlichen Charakter zu erzeugen. Hier möchten wir mit leiser, gemütlicher Hintergrundmusik arbeiten, die mehr an das angenehme Unterbewusstsein gerichtet ist“, schreiben die beiden Dahms in den sozialen Medien.

Zwei Security Mitarbeiter werden im Weingarten umherlaufen, um bei Verstößen gegen die Regeln eingreifen zu können. „Wir sind sehr dankbar, dass wir nun doch an der Peterstirn entspannt-entschleunigte Abende mit Ihnen verbringen dürfen“, so die Dahms an die Besucher gerichtet.

