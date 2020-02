Wernecker BUND Kindergruppe „Füchse“ baut Nistkästen

Teilen Facebook

WERNECK – Wer Nistkästen in seinem Garten anbringt hat anschließend viel Freude und kann die Vögel in ihrem Lebensraum beobachten.

Für unsere Gartenvögel werden solche Nisthilfen immer wichtiger. Natürlichen Nistmöglichkeiten werden immer weniger, da Hecken, Streuobstwiesen und kleine Ackerflächen immer weiter zurückgedrängt werden. Aber auch durch Gebäudesanierung und damit verbundener energetischer Optimierung werden vorhandene Brutmöglichkeiten verschlossen und versperrt.

Das war die Motivation der jüngsten Kindergruppe in Werneck gewesen, selbst einen Nistkasten zu bauen, zu Hause aufzuhängen und ab sofort zu beobachten was da so alles passiert. Die Bausätze wurden von der Ergotherapie-II-Holzwerkstadt Schloss-Werneck vorgefertigt. In 2 1/2 Stunden schraubten und nagelten die 5 bis 10-jährigen Kinder den Kasten unter Anleitung der Betreuer zusammen.

Die Kinder lernten auch das der beste und schönste Nistkasten nichts nutzt wenn er in einem ausgeräumten Garten aufgehängt wird. Vögel lieben eine strukturreichen, mit vielen heimischen Blühpflanzen und Versteckmöglichkeiten ausgestatteten Garten. Die Blühpflanzen locken eine Vielzahl von Insekten an. Von denen ernähren sich vor allem unsere Zugvögel, aber auch viele andere Gartenvögel. Ein solcher Garten bietet im Verlauf des Jahres auch noch viele Samen und Früchte als Nahrung an.

Beweisen auch Sie Mut zu einem naturnahen Garten, es muss ja nicht gleich der ganze Garten sein. Dieser erfordert in der Regel auch noch weniger Arbeit als ein oft zu mähender Rasen. Dafür bereitet er wesentlich mehr Freude und Naturerlebnisraum, vor allem für immer neugierige und interessierte Kinder.