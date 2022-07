Wetten, dass… beim Mainschleifen-Fährenfestival: Buntes Rahmenprogramm mit Musik, Kulinarik und Wunderkerzen

FAHR / OBEREISENHEIM / WIPFELD – SUPs, Mainfähren, Wunderkerzen, Musik und Kulinarik – dies steht für das Mainschleifen-Fährenfestival, das am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Juli 2022 endlich wieder stattfindet. An den Ufern des Mains und auf ihm selbst dreht sich an dem Wochenende alles um die Mainfähren, die schwimmenden Brücken, die unlängst zum immateriellen Kulturgut auf bayerischer Ebene ernannt wurden.

Highlights des in Bayern einzigartigen Festivals in 2022 sind die Fährenwette und der Wunderkerzen-Musikzauber zu Wasser und zu Lande. Veranstaltet wird das Mainschleifen-Fährenfestival an den Orten Fahr, Obereisenheim und Wipfeld; Veranstalter sind der 1. FC Fahr, der Weinbauverein Obereisenheim und die Gemeinde Wipfeld.

Top, die Wette gilt…

Die Fährenwette dreht sich diesmal um das Thema SUP: So wetten die Veranstalter, dass sich keine 50 Personen gleichzeitig zusammenfinden, die am Sonntag, 17. Juli, 15.30 Uhr, auf Kommando mit einem SUP an der Fähre in Obereisenheim vorbeipaddeln. Top, die Wette gilt… alle Beteiligten sind schon jetzt gespannt, ob das klappt oder eben nicht. Treffpunkt für die SUP-Wettkandidaten ist am Sportplatz in Obereisenheim.

Buntes Rahmen- und Musikprogramm

Das Mainschleifen-Fährenfestival, das nur alle zwei Jahre stattfindet, wird mit einem bunten Rahmenprogramm an den Mainufern gefeiert. Die Besucher können sich am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr auf verschiedene kulinarische Themen und ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm für die ganze Familie freuen. Bei der Fähre Wipfeld lautet das Motto „Der Main rockt: Die Fähre – unser Partyboot“, bei der Fähre Obereisenheim „Der Fährmann lädt zum Höllentanz“ und bei der Fähre Fahr „Weingenuss und Sonnenschein – so lässt’s sich feiern in Fahr am Main“.

Zu den musikalischen Highlights am Samstag zählen:

The Bluballs – Rock’n’Roll aus Würzburg auf dem Fähren-Festplatz Wipfeld (ab 19.30 Uhr), „Die Partyvögel“, die ab 19 Uhr fetzigen Alpen-Rock und modernen Party-Pop in Obereisenheim servieren, „G-String“, die auf dem Fähren-Festplatz in Fahr ab 19.30 Uhr feinsten Akustik-Rock präsentieren.

Am Sonntag laden die Veranstalter zu einem ausgewählten Live-Musik-Programm und unterschiedlichen Vorführungen auf dem Wasser (Wasserwacht Volkach, Yacht-Club Marina Obereisenheim, 1. Motoryachtclub Nürnberg e.V.) für die ganze Familie ein.

Die gute Nachricht für alle Besucher: Sämtliche Programmpunkte – ob Live-Musik-Konzerte oder Vorführungen – sind an beiden Festivaltagen kostenfrei!

Der Wunderkerzen-Musikzauber

Was verbirgt sich hinter dem Wunderkerzen-Musikzauber? Auf allen Festplätzen werden Wunderkerzen an die Besucher verteilt, um zu einer bestimmten Zeit das vorbeifahrende Fahrgastschiff MS Undine mit der Stadtkapelle Volkach an Bord mit funkelnden Wunderkerzen im Nachthimmel bei der Musik von „Sierra Madre & Co.“ willkommen zu heißen. Folgende Zeiten sind geplant: ca. 22 Uhr Wipfeld, 23 Uhr Obereisenheim, spätestens 23.30 Uhr Fahr am Main.

Wer das Spektakel vom Wasser aus erleben möchte, kann mit an Bord sein. Die MS Undine bietet die Abendfahrt „Mainschleifen-Fährenfestival Spezial“ am Samstag, 16. Juli an. Boarding ist ab 18.30 Uhr, um 19.30 Uhr heißt`s „Leinen los“, die Rückkehr ist gegen 24 Uhr geplant. Die Gäste an Bord werden bewirtet, für die musikalische Umrahmung der Fahrt vorbei an den Mainfähren-Standorten Wipfeld, Obereisenheim, Fahr sorgt die Stadtkapelle Volkach. (Tickets und Infos bei: FPS Fränkische Personenschifffahrt Volkach, Tel. 09381-710 880).

Mit dem Mainschleifen-Shuttle zum Festival

An beiden Tagen ist die Überfahrt auf allen drei Fähren für Fahrräder und Fußgänger kostenfrei! Kfz zahlen die übliche Gebühr, allerdings ist an den Mainfähren in Wipfeld und Obereisenheim an beiden Veranstaltungstagen KEINE Kfz-Beförderung möglich. Man kann auch ohne Auto das Fährenfestival erreichen; bis tief in die Nacht ist die Freizeitbuslinie 106 – Mainschleifen-Shuttle im Einsatz und es gilt das 9-Euro-Ticket!

Alle weiteren Informationen zum Programm und zum Shuttle-Fahrplan gibt es bei der Informations- und Koordinierungsstelle: Touristinformation Volkacher Mainschleife unter 09381 / 401 12 oder www.volkach.de