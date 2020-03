Wie die Zeit vergeht: Das Mehrgenerationenhaus Schweinfurt wird drei Jahre jung

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Wie die Zeit vergeht: Seit drei Jahren ist das Mehrgenerationenhaus Schweinfurt ein Ort der Begegnung und der Bildung und aus Schweinfurt ist es nicht mehr wegzudenken. Dank der engagierten Mitarbeiterinnen Christiane Fellows und Gloria Mac Lachlan hat sich das Mehrgenerationenhaus zu dem Treffpunkt für Verbraucherbildung und Begegnungsstätte für jung und alt egal welcher Herkunft in der Innenstadt entwickelt.

Und das wird am 6. März 2020 ab 16:00 Uhr am Markt 51 in Schweinfurt gefeiert. Die Mitarbeiter und freiwillig Engagierten des Mehrgenerationenhauses stehen dann in den Startlöchern, um die Gäste mit einem Buffet mit internationalen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Eine kurze, aber eindrucksvolle Geschichte über die Einzigartigkeit von Freundschaft, wird von den Mentor Leselernhelfern vorgetragen und für den richtigen Groove sorgt die Band Erik Griessmann’s Happy Jam Rock, Folk und Blues. Zudem wird der Geburtstag zum Anlass genommen, auch den neuen Stützpunkt für Verbraucherbildung einzuweihen.

Die Mitarbeiter und freiwillig Engagierten können auf sehr erfolgreiche drei Jahre zurückblicken. „Uns ist es wichtig, Menschen zusammen zu bringen, egal wie alt oder woher sie stammen“, so Christiane Fellows, die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses. Bereits kurz nach der Eröffnung hatte sich das Mehrgenerationen Cafe zu einem belebten Treffpunkt jeden Alters und Herkunft entwickelt. Bei Tee trinken, Kuchen schnabulieren oder Zeitung lesen sind schnell Freundschaften entstanden. Die Flüchtlings- und Integrationsberatung war und ist wichtiger Anlaufpunkt für hilfesuchende Menschen aller Nationen.

Das ehrenamtliche Team der Wohnungsbörse hilft Menschen, die ein neues Zuhause suchen und die Mediakonie dreht Videofilme für Youtube und andere Social Media Kanäle mit Jugendlichen im Alter von 17-25 Jahren rund um Lifestyle Themen und das Leben in Schweinfurt. „Wir wollen Jugendliche die richtige Medienkompetenz vermitteln“, erläutert Gloria Mac Lachlan, die Leiterin des Offenen Treffs. Unverzichtbar ist mittlerweile auch die Infothek. Sie bietet Beratung und Information zu den Themen Lesen, Schreiben und Rechnen lernen für Erwachsene.