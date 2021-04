Wie wÃ¤rÂ´s mit Romantik-Radeln an KÃ¶nig Ludwigs Kanal im â€žFahrradies Neumarktâ€œ

NEUMARKT IN DER OBERPFALZ – Radeln entlang von Flüssen, Seen oder anderen Wasserlandschaften hat immer einen besonderen Reiz. Im „Fahrradies Neumarkt“ ist das Radfahren am historischen Ludwig-Donau-Main-Kanal der ultimative Spezial-Tipp und gerade im Frühling an Romantik kaum zu überbieten.

König Ludwig I. ließ das 172 Kilometer lange, gewaltige Wasserbauwerk vom Main bei Bamberg bis zur Donau bei Kelheim in den Jahren 1836 bis 1846 als Teil einer schiffbaren Verbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer errichten, es wurde also genau vor 175 Jahren in Betrieb genommen. Der „Ludwigskanal“ war zwar nie ein wirtschaftlicher Erfolg – die Eisenbahn lief ihm als Transportmittel recht schnell den Rang ab –, doch bald wurde die historische Wasserstraße zum idyllischen Freizeitort und ist nun ein wahres Radlerparadies. Bis heute ist das Teilstück von Nürnberg über Neumarkt über das historische Berching bis ins hübsche Städtchen Beilngries im Altmühltal nahezu vollständig erhalten. Es gehört zu den schönsten Relikten deutscher Industriekultur und steht unter Denkmalschutz.

Im Lauf der Jahrzehnte haben sich das stille Wasser und seine Ufer zu einem natürlichen Lebensraum entwickelt. Der „König-Ludwig-Radweg“ ist familienfreundlich, es gibt so gut wie keine Steigungen, man kann auf ebenen Wegen die geradezu verwunschene Szenerie an den Ufern mit üppigem Grün und uraltem Baumbestand genießen und erhalten gebliebene Schleusen, Brücken und Flussmeisterhäuschen aus König Ludwigs Zeiten bewundern. Er ist Teilstück des „Fränkischen WasserRadwegs“, ab Berching kann man auch der Beschilderung des „Fünf-Flüsse-Radwegs“ nach Beilngries folgen.

Kunstliebhaber sollten im Abschnitt durch die Gemeinde Berg im Landkreis Neumarkt die Augen offenhalten: Dort entstand durch die Initiative „Kunst am Kanal“ zwischen 2003 und 2011 direkt an den Kanalufern ein Skulpturenweg mit sechs monumentalen Skulpturen regionaler und internationaler Künstler – zeitgenössische Kunst von hoher Qualität an einem einmaligen Ort. Die damals entstandenen Kunstwerke wie die acht Meter hohe „Stapelung“ bei Berg oder die „Himmelsleiter“ in Unterölsbach prägen heute die Landschaft und fügen dem historischen Wasserbauwerk ein modernes Element hinzu.

Einen reizvollen Einblick über das Radeln am Ludwigskanal und viele weitere Rad-Highlights im „Fahrradies Neumarkt“ gibt ein neuer, kurzer Videofilm, zu sehen auf Neumarkts Tourismus-Website unter www.tourismus-neumarkt.de/radfahren.

Foto Ludwig-Donau-Main-Kanal: Thomas Linkel