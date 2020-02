„Winter Wunderland“ ab Ende 2020: Das Freizeit-Land Geiselwind Ã¶ffnet kÃ¼nftig ganzjÃ¤hrig

Teilen Facebook

Twitter

GEISELWIND – Die nächste Kracher-Meldung aus dem Freizeit-Land Geiselwind betrifft die am 4. April beginnende neue Saison. Denn die endet 2020 nicht im November nach den Halloween-Grusel-Wochen. Nein: Erstmals wird auch danach geöffnet sein.

Was sich hinter dem „Winter-Wunderland 2020/21“ genau verbirgt, wollen die Verantwortlichen erst noch im Detail verraten. Fakt ist aber schon mal, dass von November 2020 bis März 2021 jedes Wochenende das Freizeit-Land geöffnet hat. Und vom 26. Dezember bis 08. Januar und mitten im Februar sogar unter der Woche – während der Schulferien.

Was man dann in Geiselwind erleben kann, das ist so genau noch nicht bekannt. Da aber bereits neue Indoor-Attraktionen angekündigt wurden, werden diese ganz gewiss geöffnet haben. Auf dem ersten „Winter Wunderland“-Plakat sieht man ein schneebedecktes Kettenkarussell und im Hintergrund auch die Bayerische Floßfahrt, was auf die Öffnung von rasanten Fahrgeschäften schließen lässt.

Hauptmotiv des Plakats ist ein Schneemann. Nun gut, dafür müssten die Macher bei einem wieder ausbleibenden Winter 2020/21 schon künstlichen Schnee produzieren. Doch das ist ihnen natürlich zuzutrauen – wie auch gute Ideen für einen romantischen Weihnachtsmarkt vor und nach dem Fest. Man darf gespannt sein!